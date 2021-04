Onsdag kommer gjenåpningsplanen: – De bør åpne Leos Lekeland!

Onsdag legger Erna Solberg frem gjenåpningsplanen til Norge. Mens noen på gata tviler på at planen inneholder de største gladbeskjedene, våger andre å håpe på gode nyheter.

– De bør åpne Leos Lekeland, sier Jonas Hovda (5) entusiastisk!

Onsdag 7. april presenterer Erna Solberg gjenåpningsplanen for Norge. Det er uvisst hva som vil bli prioritert under gjenåpningen, og hvor utfyllende og konkret planen vil bli.

Jonas og pappa Allan Hovda er klare på hva de håper blir prioritert i gjenåpningen.

– For vår del så hadde åpning av svømmehallene vært helt topp, sier Allan.

– Kanskje de kan åpne Tøyenbadet, kommer det fra Jonas.

– Det er nok revet dessverre, men det er jo mange andre badeanlegg som kan åpne, informerer Allan sønnen sin.

Pappaen har derimot ikke de største forventningene til onsdagens plan.

– Regjeringen tør nok ikke komme med for konkrete lovnader tilfelle smitten øker. Det blir nok ganske vagt og beskjedent lagt frem.

Kan ikke fortsette slik

HÅP: Karin Hall håper hytteturen til Erna Solberg kanskje har gjort at hun blir litt snillere i tiden fremover. Foto: Espen Roness

En som derimot er litt mer optimist er Karin Hall.

– Det kan jo hende at Erna Solberg er litt mer snill nå etter at hun ble tatt på hytta, ler Hall.

Hun tror ikke en nedstenging i samfunnet er den langsiktige veien å gå.

– Vi kan ikke fortsette slik vi har gjort til nå. Når man ser den lange køen som har vært til fattighuset i det siste, så skjønner man jo at samfunnet er nødt til å åpne snart.

Hall håper at cafeer og restauranter blir prioritert.

– Jeg savner å kunne sitte ute med gode venner, men først og fremst så unner jeg de som jobber der å få gå på jobb igjen.

Selge håp

TRENINGSSENTRE: Jon Kristiansen savner treningssentrene, men har liten tvil på at de får åpne med det første. Foto: Espen Roness

En som tror regjeringen er litt mer kyniske er Jon Kristiansen. Han tror regjeringen har et tydelig formål med å legge frem gjenåpningsstrategien onsdag.

– De vil nok først og fremst selge inn et håp slik at flere holder ut. Jeg har liten tro på at det kommer noe konkret i morgen.

Kristiansen vet hva han ville prioritert hvis han fikk bestemme.

– Treningssentrene er det jeg savner mest. Men det er nok urealistisk å håpe på at de får åpne i nærmeste fremtid.

Tryggere en t-banen

FORSIKTIG: Trond Bjerkholt tror Norge er litt mer forsiktige i gjenåpningen enn andre land har vært. Foto: Espen Roness

Mens andre vil dra på treningssenter, ønsker Trond Bjerkholt å kunne dra på kulturarrangement igjen.

– Folk er jo mye tryggere i Operaen enn på t-banen. Under kontrollerte grenser så er jo teatersaler ufarlig, sier Bjerkholt.

Men han har liten tro på at regjeringen tar den lave smitterisikoen i teatersalene til betraktning.

– Kultur blir nok nedprioritert nok en gang. Det er veldig synd.

Bjerkholt tror ikke Norge tør å være like konkrete som andre land har vært.

– Norge er nok litt mer forsiktige med å love for mye. Vi har vært forsiktige gjennom hele pandemien, så det fortsetter nok slik.

Savner folk

SAVN: Maiken Jensen savner å kunne ha besøk hjemme hos seg. Foto: Espen Roness

– Jeg vil bare kunne være samlet med flere folk. Det eneste jeg virkelig savner er å kunne ha folk på besøk, sier Maiken Jensen.

Hun er derimot usikker på om besøk-grensene blir prioritert i gjenåpningen.

– Det gir jo mening at barn og økonomi blir prioritert først. Det er nok det viktigste, selv om jeg gjerne skulle hatt fem-seks personer over på middag.

Jensen har liten tro på at planen som blir lagt fram i morgen er veldig konkret.

– Storbritannia sin var jo veldig konkret og spesifikk. Norge kommer nok heller til å fokusere på smittetallene, fremfor nøyaktige datoer.