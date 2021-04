Forbruksgjelden kraftig redusert under pandemien

Nye tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at forbruksgjelden blant nordmenn går ned. Siden årsskiftet er forbruksgjelden redusert med 6,9 milliarder kroner.

Folks totale usikrede gjeld utgjør i dag nesten 153 milliarder kroner mot 171.9 milliarder på samme tid i fjor, opplyser Finans Norge.

Tallene viser imidlertid en økning i ikke-rentebærende gjeld på 1,5 milliarder kroner siden forrige måned, noe som trolig skyldes kredittkortbruk i forbindelse med påsken.

– Hvis folk gjør slik de har gjort det siste året, vil denne kreditten innfris ved neste forfall, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Siden mars i fjor har også antall personer med usikret gjeld sunket med nesten 17.100.

– Det viser nok at nordmenn har vært flinke til å prioritere nedbetaling av dyr gjeld i pandemien, samtidig som koronatiltakene har medvirket til nedbremsing for aktiviteter som til vanlig er finansiert via forbruksgjeld, sier Nergård.

(©NTB)