Brudd i mekling betyr streik for 23.548 LO-medlemmer fra søndag

Dersom partene i årets mellomoppgjør ikke blir enige innen midnatt til søndag, varsler LO streik for over 23.000 medlemmer. Meklingen starter fredag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik orienterte riksmekler Mats Ruland og motparten NHO om LOs streikeuttak klokken 12.00 tirsdag. En slik plassfratredelse skal varsler minst fire dager før de ansatte kan tas ut i streik. I praksis kan streiken starte fra klokken 06.00 søndag 11.april.

LO tar ut medlemmer i et bredt spekter av bransjer over store deler av landet. En streik vil blant annet ramme mesteparten av busstrafikken, store deler av bygg- og anleggsbransjen, bryggerier og annen næringsmiddelindustri og en rekke øvrige industriområder og større verft, som Aker Stord og Aibel i Haugesund. En streik vil i første omgang bare i begrenset grad ramme folk flest, med unntak av busstrafikken. Industri som leverer nødvendige matvarer tas heller ikke ut i første omgang.

LO og NHO ba om riksmeklerens assistanse etter knapt halvannet døgn i forhandlinger. NHO har krevd at lønnstilleggene i år ikke skal overstige 2,2 prosent , som tilsvarer gjennomsnittet hos Norges handelspartnere utenlands, mens LO krever uendret kjøpekraft, det vil si et lønnstillegg på minst 2,8 prosent, som er det foreløpige anslaget for prisstigningen i 2021.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar til LOs streikevarsel. Men hun understreker at målet er å komme til enighet i meklingen i helgen.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, håper også i det lengste at meklingen lykkes, og at det ikke blir streik i år:

– Det forutsetter selvsagt forhandlingsvilje hos begge parter. LO har varslet et streikeuttak som vil kunne gå utover mange bedrifter som allerede er hardt rammet av krisen vi står i. En streik nå vil ikke tjene landet vårt, men sette bedrifter og jobber i fare, sier Melsom.