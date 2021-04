Spansk omelett og bryteboller

Spansk omelett med poteter - Tortilla de patatas

Til 4-5 personer

Dette trenger du:

6-7 kokefaste poteter

Ca. 1 dl olivenolje

1 løk

1 fedd hvitløk

6 egg

Salt, grovkvernet pepper

Tomater

Slik gjør du:

Skrell og del poteter og løk i tynne skiver. Varm opp oljen i en stekepanne (20-22 cm diameter). Tilsett poteter, finhakket hvitløk og løk og stek over middelsvarme i 10-12 minutter til potetene er knapt møre.

Pisk sammen egg, salt og pepper og vend lett inn i potetblandingen. Legg på lokk og stek over middels varme. Vend lett om en gang i mellom med en gaffel.

Varm stekeovnen til 220 grader.

Når omeletten begynner å stivne, legg over halve sherry tometer og paprika i strimler. Sett pannen med omeletten på midterste rille i stekeovnen og stek til den begynner å bli gylden.

Server eventuelt med tynne skiver spekeskinke eller spekepølse og eventuelt brød og salat. Tortilla kan også servers kald, for eksempel som lunsj/nistemat.

Grove bryteboller bakt med cottage cheese

12-14 stk, oppskriften kan dobles.

Dette trenger du:

3 dl melk

400 g cottage cheese

25 g smør eller 2 ss olje

1 ts salt

25 g gjær

1 dl havregryn

4 dl sammalt hvete grov

Ca. 5 dl hvetemel (begynn med 3 dl)

Egg til pensling og linfrø, valmuefrø eller sesamfrø til dryss



Slik gjør du:

Varm melk, cottage cheese og smør/olje til fingervarmt. Elt sammen for hånd eller i en kjøkkenmaskin melkeblandingen, salt, grov sammalt hvetemel og ca. 3 dl hvetemel. Tilsett resten av hvetemelet litt etter litt til du får en glatt, smidig, ikke for fast deig. Dekk til bakebollen og sett til heving 30-40 minutter.

Ta deigen ut på bakbordet, elt sammen, del i 12-14 biter og trill ut til runde boller. Sett bollen med litt avstand på et bakepapirkledd stekebrett, slik at bollene vil ese sammen under etterhevingen. Dekk med et klede. Etterhev i 30-40 minutter. Pensle med egg og dryss med frø.



Strek i varm stekeovn 225 grader i 12-15 minutter på midterste rille. Avkjøl på rist. Vil du ha myk skorpe avkjøl under et klede.