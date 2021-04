Lasteskip driver videre - flere av båtene har falt av

Kystverket håper været skal løye tilstrekkelig til at de kan få stabilisert lasteskipet som er i drift uten motorkraft 13 mil nordvest for Ålesund.

Lasteskipet «Eemslift Hendrika» sendte mandag formiddag ut nødsignal etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Sent samme dag mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land, og det ble jobbet fra flere hold med å håndtere situasjonen i Norskehavet.

Flere av båtene som var ombord på lasteskipet, har nå falt av i de høye bølgene. Det skal kun være fire båter igjen på frakteskipet får TV 2 opplyst fra Kystvaktskipet Sortland.

HAVARIST: Frakteskipet «Eemslift Hendrika». Foto: Kystvaktskipet «KV Sortland»

Tirsdag ettermiddag er Henning Solberg, skipssjef på «KV Sortland», ute ved havaristen.

– Hvordan vurderer du faren for at frakteskipet vil kantre?

– Med erfaringen den har hatt med orkan i natt, så tror jeg det skal gå bra. Så får vi se når vinden tar seg opp igjen utover ettermiddagen og natten, sier han til TV 2 ved 14-tiden.

Servicebåt falt av

Blant båtene som har falt av «Eemslift Hendrika» er en 24 meter lang servicebåt, som ifølge Ilaks skal leveres til selskapet AQS.

Skipet skal ha vært på vei til Kolvereid i Trøndelag og har en verdi på 66 millioner kroner.

På tross av at den ikke lenger står på frakteskipets lasteplan, ser det foreløpig ut til at den holder seg over vann.

– Den grønne arbeidsbåten som er falt av har god stabilitet, så det ser ut til at den klarer seg selv, sier Henning Solberg, skipssjef på «KV Sortland» til TV 2.

Skipssjefen forklarer at det henger stropper og trosser ut langs sidene på havaristen, og vurderer den som «noenlunde stabil». Ifølge ham kan det ha vært en fordel at den grønne servicebåten ikke lenger står på frakteskipets dekk.

– Det kan bedre stabiliteten etter at den sto så høyt på dekk. Den veier noen tonn, så jeg vil tro det har noe å si, sier han.

– Hvordan er værforholdene nå?

– Etter lunsj roet vinden seg ned til ti meter per sekund. Nå har det begynt å øke igjen, sier han klokken 14.

På dette tidspunktet anslår Solberg at bølgene er mellom ti og 12 meter høye.

Har hyret bergingsselskap

Det skal være satt ut slepeliner akterut på fartøyet som kan brukes til å stanse driften og stabilisere det, ifølge beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

– Værforholdene der ute er ekstreme nå, men det er meldt litt roligere vær utover i dag. Vi håper at dette skal gi oss en mulighet til å forhindre at fartøyet synker, sa han til NRK tirsdag formiddag.

Samtidig har rederiet hyret det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage, som også jobber med å iverksette tiltak for å håndtere havaristen, opplyser han.

Kystvaktfartøyet vil foreløpig ikke forsøke å ta havaristen under slep, forklarer Solberg på «KV Sortland».

– Slik værforholdene er nå så vil vi bare observere. Vi må eventuelt ha folk om bord med helikopter til å ta imot sleper dersom det blir aktuelt, sier han.

Driver mot Stad

Tirsdag formiddag drev skipet sørover med en fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt en slagside på 45 til 50 grader.

Det har vært opp mot 15 meter høye bølger, og skipet driver med retning mot Stad.

Med den retningen og farten skipet hadde tirsdag formiddag, vil det nå kysten om rundt halvannet døgn. Det jobbes også med hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre miljøskade, opplyser Kystverket.

«Eemslift Hendrika» var lastet med servicebåter som skulle til Trøndelag, ifølge Adresseavisen. Det har omtrent 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Flyter fortsatt

Det er fare for at skipet vil kantre, og da vil drivstoffet lekke ut i sjøen.

– Når kapteinen valgte å forlate skipet, var det fordi de var redd for at fartøyet kunne kantre. Så det er en overhengende fare for at det vil skje, sier Hagen.

Kystverket er i tett dialog med rederiet om berging, men det dårlige været i området gjør bergingsaksjonen vanskelig.

Beredskapsdirektør Mortenshol sier til TV 2 at skipet har rundt 350 tonn med tungolje om bord, i tillegg til 70 kubikk med diesel.

– Det vi er bekymret for ved en eventuell kantring og at fartøyet synker, er at dette er produkter som kommer ut i miljøet. Vårt primære fokus er å stabilisere fartøyet slik at vi forbygger at det synker, sier han.

– Men vi må være realistiske og ser at det kanskje ikke er så mye å gjøre slik situasjonen er nå. Værforholdene er veldig utfordrende, sier vaktleder Ingrid Lauvrak i Kystverket til Sunnmørsposten.

Preget mannskap

Det har vært et dramatisk døgn for besetningen som var om bord på «Eemslift Hendrika». Elleve av 12 som var om bord ble innlosjert på Ålesund Airport Hotel i Giske kommune, mandag.

– De er preget av situasjonen. Redningen var tøff for alle sammen, sier Harry Valderhaug (KrF), ordfører i Giske kommune.

Han videreformidler at mannskapet er imponert over redningsarbeidet, som ble koordinert av Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

En i mannskapet fortalte ordføreren at han trodde de kanskje ikke hadde overlevd dersom dette hadde skjedd i et annet land.

– Ja, det var hans ord. Det sier litt om den takknemligheten de har for det de ble møtt med – både ute på havet i går og for det de får her i kommunen, sier han.