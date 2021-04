Hoggormsesongen er i full gang - dette må du passe på

Her er ekspertenes råd til både deg med barn, og firebeinte i hus, når du ferdes i naturen. Der du har tenkt til å kose deg med matpakken, er det mest sannsynlig noen andre som koser seg også.

Med strenge tiltak og restriksjoner, er løsningen for mange å benytte seg av marka som samlingssted, dog med god avstand.

Etter en lengre periode med sol og mildere temperaturer, forholdsvis i Sør-Norge, betyr det at hoggormen begynner å våkne igjen.

Zoolog og førsteamanuensis Dag Dolmen, jobber på institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han sier til TV 2 at hoggormsesongens oppstart varierer litt ut i fra hvor i landet du befinner deg, men at hoggormen ble observert på Vestlandet allerede i februar.

For Østlandsområdet tittet hoggormen frem for en drøy måned siden, mens litt lengre nord mot Trondheim har hoggormen kun vært observert i ett par uker.

– Det er i hvert fall ingen tvil om at hoggormen har våknet igjen, sier Dolmen.

Trives best i sola

Det betyr at dersom du skal ut å nyte naturen, både med barn og hunder, bør du være ekstra oppmerksom på hvor du både tråkker, og setter deg ned for en matbit.

– Hoggormen trives der du mest sannsynlig trives best også, nemlig i sola. Hvis du skal spise matpakken ute i naturen, bør du se litt rundt deg først. Plutselig kan du se flere hoggormer i nærheten, sier Dolmen.

Han anbefaler at du går rundt i terrenget før du setter deg ned, slik at hoggormen blir skremt vekk.

Dolmen understreker at du ikke skal være redd for å ferdes i naturen, men at det er viktig å ta noen forholdsregler. Bruk gode sko og se deg godt om.

Oppsøk lege

Dersom du skulle være så uheldig å yppe på deg et hoggormbitt, er Dolmen tydelig på at man skal oppsøke lege.

Selv har han blitt bitt i underarmen og lå innlagt til observasjon. Han forteller at armen hovnet betydelig opp, men at det gikk over etter en ukes tid.

– Det er forholdet mellom kroppsvekt og mengde gift som vil ha en stor betydning. Derfor vil eksempelvis barn være mer utsatt for sterkere reaksjoner.

Selv kjenner han til småbarn som har vært døden nær, og sier det er viktig å ha respekt for hoggormen. Det er sjeldent at hoggormen faktisk angriper, men at det kan forsvare seg dersom den føler seg truet.

– Som regel så pleier jo dette å gå bra. Jeg pleier å si til barn at man ikke skal plukke opp en stor meitemark med «sikk-sakk»-mønster på ryggen, sier zoologen.

– For det er ikke et dyr man skal leke med, legger han til.

Vær oppmerksom på symptomer

Det er ikke bare barn som synes det er interessant med steiner og pinner i grøftekanten. Våre firebeinte venner trives godt med å ha snuten godt nede i terrenget.

Veterinær og fagansvarlig i Evidensia Norge, Monica Heggelund, forteller at hun vet om ett tilfelle av hoggormbitt på hund i år.

Hun sier det kan være utfordrende for eierne å følge med like godt i terrenget når hundene løper i line langt i forveien. Så hvordan skal man da vite om hunden har blitt bitt?

Heggelund forklarer at hunden ofte piper, eller har en type atferd som om noe har skjedd. Og som regel er det gjerne snuten som er mest utsatt for bitt.

– Noen hunder har ikke symptomer i det hele tatt, men de vanligste er trøtthet, slapphet og ømhet rundt hevelsen fra bittet, sier hun.

– Vet du, eller mistenker du, om hunden din er bitt, er det viktig å oppsøke veterinær. Mange hunder trenger behandling, og da kategoriserer vi behandlingen ut i fra alvorlighetsgraden, sier hun.

Går hovedsakelig bra

Heggelund sier at det hvert år dør et fåtall hunder som følge av hoggormbitt, men at dette ikke øker risikoen for å bevege seg ute i naturen.

– Gevinsten for å ta med hunden på en god tur er mye høyere enn selve risikoen for både å bli bitt og at det går dårlig. Hovedsakelig går jo dette veldig bra, sier hun.

Og dersom du skal sette deg ned for å ta en pust i bakken - ja - da er det mest sannsynlig at noen andre liker seg der også.

– Se deg godt om. Da slapper du kanskje enda mer av når du tar deg en pause også, sier hun og ler.