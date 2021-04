Tine (37) fant mystisk klump i fjæra: – Er det noen som vet hva dette er?

Det var forrige uke at Hagelin gjorde et helt spesielt funn i Rekvika på Kvaløya i Tromsø.

Da hun og en kamerat skulle rydde fjæra langs den populære stranda, kom de over en klump som var svart og sammensmeltet.

– Da vi snudde den, så vi alle sprøytene. Det var utrolig ekkelt. Jeg ble helt frastøtt, sier Hagelin til TV 2.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

RYDDER: Hagelin avbildet etter å ha ryddet nok ei strand for søppel. Foto: Bo Eide

På skattejakt

Hagelin, som er biolog og daglig leder for Ishavskysten friluftsråd, sier at hun ofte er ute og rydder på strendene, og at hun synes at det er spennende å se hva som blir skylt opp fra havet.

Vanligvis finner hun tauverk og mikroplast, men denne gangen gjorde hun et helt unikt funn.

– Vanligvis er det spennende og kanskje litt artig å se hva man finner, men dette her var langt ifra artig. Det var bare ekkelt, sier hun.

Og:

– Det leker ofte barn på stranda, og både kuer og rein beiter her. Tenk hvis de kom borti denne sprøyteklumpen, sier hun.

Hagelin har lagt ut et bilde av klumpen på Facebook, og sier at hun har fått flere henvendelser fra folk som har en teori om hva det kan være snakk om.

– Ei venninne av meg som er helsesykepleier sa at kanylene nok ikke kan brukes på mennesker siden de er så korte og tynne og at plasten ikke ser ut til å komme fra en original smittevernboks, som ofte er gul. Det kan se ut som en improvisert beholder, som for eksempel en flaske, sier hun til TV 2.

Flere av sprøytene er fulle av tykk, gul væske.

– Noen har tatt kontakt og sagt at det kanskje er sprøyter med ormekurer i, og at den kanskje har falt av en dyretransport.

Andre lurer på om det er råmelk som er i sprøytene.

SMELTET: Klumpen består av flere titalls sprøyter i forskjellige lengder. Foto: Privat

Ingen planer om å smake

Hagelin sier at en person tok kontakt på Messenger med en teori:

– Jeg fikk et tips på Messenger om at innholdet i sprøytene kan være nystatin. Dette er jeg langt fra kvalifisert til å si noe som helst om, men det kunne vært artig om man fikk innholdet analysert. Så om noen vil sponse en analyse, så skal jeg sørge for at innholdet sendes laboratoriet, sier hun.

Nystatin brukes blant annet for å behandle sopp i munnhulen og i mage-tarm-kanalen.

Hagelin tror ikke at sprøytene er blitt brukt til et bestemt formål.

– Jeg er bare en biolog, så ikke vet jeg, sier hun.

Satt på kommoden

Hagelin sier at hun har tatt med seg den helt spesielle klumpen hjem, og at den nå står på kommoden hennes.

– Jeg vet ikke om man kan kalle det en pyntegjenstand, men den står nå i hvert fall der, sier hun og ler.

Hun sier at hun kanskje aldri vil få svar på hva klumpen egentlig består av, men at hun håper at det er siste gang hun finner noe lignende når hun rydder i fjæra.

– Det er ulovlig å brenne plast, og det er trist at folk fortsatt gjør det i 2021. Jeg trodde at den tiden var forbi. Det må en del holdningsarbeid til for å redusere mengden søppel som er i naturen, avslutter hun.