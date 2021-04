Sjokkovergang: Henter stjernespiller fra rivalen

ØIF Arendal har som mål om ta over tronen i norsk herrehåndball, men må innse at stjernespiller Josip Vidovic (30) nå forlater dem til fordel for rivalen Elverum.

Elverum sender Josef Pujol tilbake til Frankrike etter ett år i klubben, men har en kruttsterk erstatter klar:

Den nybakte seriemesteren har sikret seg playmakeren Josip Vidovic (30) fra rivalen ØIF Arendal.

– Det er et ØIF Arendal som har en uttalt ambisjon om å spille Champions League og ta over tronen i Norge fra Elverum. På håndballspråket er nok dette en sjokkovergang. Den beste spilleren til ØIF Arendal går til konkurrenten. Det er overraskende, men sånn er det i disse koronatider, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Har vært fan lenge

ØIF Arendal har måttet permittere spillerne som følger av koronapandemien og kan i så måte ikke hindre dem i å bryte kontrakten og signere for en ny klubb. Vidovic omtales som Eliteseriens kanskje beste midtback og har spilt for ØIF Arendal siden 2014.

– Jeg gleder meg til en ny utfordring og et steg videre i karrieren. Det blir spennende å komme til en klubb som har fått til så mye. I tillegg gleder jeg meg til å spille i Europa. Jeg håper jeg kan bidra med mine styrker, som er å gjøre andre gode, og skal gjøre mitt absolutt beste for at klubben fortsetter å vinner kamper, sier Vidovic til klubbens hjemmesider.

I 2019 signerte han en ny kontrakt med ØIF Arendal som i utgangspunktet strakk seg frem til 2025. Nå har han signert en kontrakt på to år med en opsjon på ytterligere ett år med Elverum.

– Vi har vært fan av han lenge. Det er en spiller som har preget Toppserien i Norge i mange sesonger. Han har dokumentert kvalitet, og vi tror at han kan ta ytterligere steg med et miljøskifte, sier Nils Kristian Myhre, leder i sportslig utvalg, til TV 2.

– Den beste playmakeren

Myhre sier at dialogen med rivalen ØIF Arendal har vært god og profesjonell. Samtidig understreker han at overgangen aldri ville vært mulig om ikke koronapandemien hadde tvunget ØIF Arendal til permitteringer.

– Vi har vurdert og sett på hvem som kan erstatte Pujol – uavhengig av hvilken klubb de spiller i. Det er tilfeldig. Vi henter nå det vi mener er den beste playmakeren vi kunne få til vår klubb, sier Myhre.

– Når dere kan hente en så stor spiller fra en rival, så er det lett å tenke tilbake på storhetstiden til Larvik …

– Jeg velger å si at jeg kan håpe på det, men det viktigste for oss er at den norske ligaen blir så sterk som mulig. Når det gjelder rangering og attraktivitet, så er det kvaliteten på ligaen vi blir mål opp mot. Det viktigste for oss og alle klubbene i Norge er å heve nivået på ligaen. Da blir vi mer attraktive for nye spillere og talentene blir kanskje ett eller to år lenger før de drar utenlands.

Eleverum og ØIF Arendal har kjempet i toppen av herrenes Eliteserie i en årrekke og har delt på å bli seriemester de siste sju sesongene. Elverum ble kåret til seriemester da Norge håndballforbund avgjorde at sesongen skulle stoppes som følger av koronarestriksjonene. Mandag røk Elevrum ut av åttedelsfinalen i Champions League mot storlaget Barcelona.