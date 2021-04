Nakstad tror smitten kan være høyere nå enn før påske

Det siste døgnet er det registrert 573 koronasmittede i Norge. Samme dag forrige uke ble det registrert 989 koronatilfeller.

Det er nesten en halvering, men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er først neste uke vi får ser hvor godt nordmenn fulgte reglene i påsken.

– Vi kan håpe at smitten har gått ned, men vi frykter at de er like høye eller til og med høyere, sier Nakstad til TV 2.

Han sier at årsaken til at han tror smittetallene er høye, er fordi folk har mer kontakt med andre når de har fri.

– Det virker som folk har vært flinke til å få med seg rådene og reglene. Vi tror det har vært mindre kontakt mellom folk nå enn i jula, men nå har vi et mer smittsomt virus. Derfor er vi usikker på hvordan det vil slå ut i praksis, sier han.

– Frykter det verste

Helsebyråd Robert Steen i Oslo sier til TV 2 at når inkubasjonstiden er på rundt en uke, gjelder tallene som ble publisert det siste døgnet, for hvordan situasjonen var for sju dager tilbake.

Langt færre testet seg i påsken enn før påsken i Oslo, og han tror det kan være forklaringen på hvorfor det er registrert 200 smittetilfeller i hovedstaden det siste døgnet.

– Antallet som tester seg har gått ned med 50 prosent i påsken. Derfor er det stor usikkerhet knyttet til tallene. Jeg håper vi ser begynnelsen på en negativ trend, men jeg frykter det verste, sier han.

SMITTEHOPP: Helsebyråd Robert Steen i Oslo frykter et smittehopp etter påsken. Foto: Erik Edland / TV 2

Steen sier at det er først nærmere helga og neste uke at man vil se hvordan høytiden har påvirket smittesituasjonen.

Åpne samfunnet

Onsdag skal statsminister Erna Solberg (H) legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet, slik de har gjort i for eksempel Danmark og Storbritannia.

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at det må være kontroll på pandemien for å kunne fjerne mange av tiltakene.

Han sier det blir fortløpende justeringer på tiltakene etter hvordan smittesitusjonen er lokalt og regionalt. De nasjonale tiltakene, som testing på grensene og antall personer som er tillatt på et arrangement, kan fjernes etter hvert som er det er lite smitte og mange er vaksinerte, sier Nakstad.

– Det er ganske åpenbart at hvis man for tidlig begynner å lette på tiltakene, vil smitten gå fort opp igjen, sier han og fortsetter:

– Vi må følge rådene og reglene helt fram til sommeren sannsynligvis.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt råd til regjeringen i forbindelse med gjenåpningsplanen.

– Grunn til å være optimistisk

Til tross for at han frykter høye smittetall etter påske, er det flere ting ved tiden vi er inne i som gir optimisme.

– Det at vi nå går mot varmere årstider gjør at vi kan bruke mer tid utendørs enn innendørs. Det kommer også stadig større vaksineleveranser. Det vil også hjelpe veldig, sier Nakstad og fortsetter:

– Det er grunn til å være optimistisk. Vi får drahjelp av disse tingene framover.