Sju Godset-spillere har varslet NISO om rasisme

Sent mandag kveld sendte Strømsgodset ut en pressemelding der de annonserte at hovedtrener Henrik Pedersen fortsetter i jobben, tross at det er avdekket «uheldige episoder» i forbindelse med et internt rasismevarsel mot treneren.

Men siste ord er på ingen måte sagt i saken: TV 2 får opplyst at hele sju spillere foreløpig har sendt inn rasismevarsel på Pedersen til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO).

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet bekrefter at de var kjent med dette før de sendte ut pressemeldingen i går kveld.

– Vi er kjent med at det er kommet anonyme meldinger inn til NISO, men det har ikke vært så konkret innhold i de meldingene. Beskjeden fra NISO er at de har mottatt meldinger fra spillere anonymt, uten at noe er konkretisert, sier Strømsjordet.

– Hva tenker du om at sju spillere likevel har varslet om rasisme?

– Vi registrerer det. Det er vanskelig å forholde seg til når det er anonyme meldinger uten konkret innhold.

–Hvordan kommer dere til å følge opp dette videre?

–Det må nesten de som melder til NISO ta stilling til, om de ønsker å stå fram med dette, konkretisere og komme med opplysninger. Det ligger hos spillerne og NISO, det er ikke noe vi kan grave i.

– Men når det er snakk om sju spillere må dere vel ta det alvorlig?

– Det var for så vidt vi som foreslo at det kunne opprettes en åpen kanal til NISO, og at spillere som ønsket å gå den veien kunne gjøre det. Jeg synes det er ryddig å gå den veien hvis de ikke ønsker å gå direkte til oss.

– Kan pressemeldingen dere sendte ut i går ha vært prematur?

– Nei, vi mener at vi har hatt en så grundig utredning, og snakket med så mange, at vi mener det var grunnlag for å konkludere i går, sier Strømsjordet.

Eirik Monsen i NISO sier de kjenner identiteten på alle som har varslet.

– Jeg tenker at man i aller høyeste grad må ta det på alvor når man får tilgang på anonyme varsler. Som arbeidsgiver må man forstå at det er en grunn til at varselet kommer, og at det er en grunn til at det gjøres anonymt. Så har jeg en viss forståelse for at det er vanskelig å håndtere varsler der man ikke redegjør verken for person eller konkrete hendelser, sier Monsen.

Gjennom eget advokatselskap representerer han også varsleren som fikk snøballen til å rulle for et par uker siden.

Han og klienten reagerer på pressemeldingen Strømsgodset sendte ut mandag kveld, der de skriver at man i utredningen har «avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor.»

– Vi opplever at pressemeldingen er motstridende og sterkt misvisende. Det framkommer i pressemeldingen at det er avdekket uheldige episoder, men den eneste episoden som er rapportert inn er av rasistisk karakter. Den knytter seg ikke til lederstil eller andre forhold, sier Monsen.

Som også ønsker å poengtere én ting, selv om klubben har kommet til konklusjonen om at de ikke ønsker å terminere kontrakten med treneren.

– Det betyr ikke at det ikke er ilagt noen form for reaksjon, sier han.

Pedersen skrev i en e-post til VG mandag kveld at han er glad for å bli renvasket i saken.

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket. Men det har svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, skrev Pedersen til avisen.