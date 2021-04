Korona-året 2020 var spesielt på mange måter – også på det at bilbruken sank. Men til tross for at vi kjørte mindre, økte faktisk behovet for veihjelp og bilberging.

I fjor ble 208.428 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Det er en økning på 16.162 oppdrag fra året før.

– Selv om trafikken i samfunnet jevnt over har gått ned under koronatiden, var det svært mange ute på veiene sist sommer. Mange nordmenn på ferie i sitt eget land synes i veihjelpsstatistikken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Storbrann i parkeringshus

Han peker på at mange på norgesferie førte til en naturlig økning i antall veiassistanser, mekaniske skader og karosseriskader her i landet. Påskeferien er også høysesong for veihjelp, med mange på farten.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Her handler det både om skader og kollisjoner på de typiske utfartsdagene – og at mange kan få startproblemer i løpet av påsken. Hvis bilen står ubrukt over flere dager og det er kuldegrader, øker risikoen for at du ikke får start på den.

Brannen i parkeringshuset på Sola 7. januar i fjor førte også til behov for mange bilberginger. Flere hundre biler ble etter hvert hentet ut av parkeringsanlegget, opplyser If.

En høy andel av av dem var for øvrig uskadet og i kjørbar stand.Her henter de ut bilene med fjernstyrt robot

Brannen i parkeringshuset ved Sola lufthavn i fjor gjorde store skader, en rekke biler ble ødelagt. Foto: NTB Scanpix

Flere elbiler på veiene

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier Clementz, i en pressemelding.



Med flere elbiler på veiene er det også en økning i behov for batterilading og transport av bil med flatt batteri.

Dette kan ramme alle – uansett om de har elbil eller dieselbil

