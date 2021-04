Rundt 30 personer anmeldt for å ha stukket av fra karantenehoteller

De siste to anmeldelsene kom fra Ullensaker kommune på slutten av påskehelga, skriver Dagbladet. Det er Ullensaker – hjemkommunen til hovedflyplassen på Gardermoen – som har ansvaret for koronatest og smittevernkontroll ved ankomst her fra utlandet til Norge.

Alle som kommer til Norge fra det som regnes som unødvendige utenlandsreiser, må på karantenehotell for egen regning i ti dager. En koronatest kan først tas sju dager etter innreise, og først når denne er negativ, kan folk forlate hotellet.

Øst politidistrikt har tidligere opplyst til NTB at de ikke har til hensikt å pågripe folk som bryter karanteneplikten, men at personene blir anmeldt. En bot ligger på om lag 20.000 kroner.

Fire polakker i Sandefjord fikk på sin side 13.000 kroner hver i forelegg mandag fordi de hadde oppholdt seg sammen på karantenehotellet, og ikke hver for seg på sine egne rom.

