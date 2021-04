Stenger alle videregående skoler: -Situasjonen blant unge er utfordrende

Smittetallene stiger blant de unge i Moss. Til nå har 15 elever fått påvist koronasmitte, men kommuneoverlegen frykter at det vil bli flere.

Mandag kveld gikk kommuneoverlegen i Moss, Kristian Kroghus, ut med en oppfordring til alle elever ved videregående skoler i Moss om å teste seg for korona, hvis de har møtt medelever i påskeferien.

Til TV 2 tirsdag morgen sier Kroghus at de foreløpig vil holde skolene stengt ut morgendagen.

– Men det kan hende vi trenger resten av denne uken på å få oversikt, slik at vi er sikre på å ikke sende syke elever på skolen som kan smitte andre.

Utfordrende situasjon

Kroghus sier at smittesituasjonen blant de unge er utfordrende på dette punktet.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange som kan ha blitt rammet av disse utbruddene som har dukket opp i påsken.

Han påpeker at de må regne med flere tilfeller, og vet at flere nærkontakter har symptomer allerede.

– Vi venter flere positive. Nå blir det viktig å teste flest mulig og gi beskjed til alle nærkontakter, sier Kroghus.

– Må spille på lag

Mandag ble det kjent at en ungdom i Ås kommune oppga 43 nærkontakter til smittesporingsteamet.

Saken gjorde kommuneoverlegen der svært oppgitt, og hun pekte på en trend de siste ukene der mange unge har hatt for mange nærkontakter.

Overlegen i Moss mener det er svært å viktig å få til et godt samarbeide med de unge nå.

– Vi har hatt en pandemi i over ett år, dette har vært utfordrende for ungdom spesielt, som egentlig skal ha et sosialt liv. De har betalt en høy pris.

Kroghus opplever at de fleste gjør så godt de kan, men påpeker at det dessverre er noen som har flere nærkontakter enn de burde.

– Her er det viktig at vi spiller på lag. Vi opplever generelt at de unge samarbeider godt, avslutter han.