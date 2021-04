Ana (10) forsvant sporløst i 2016 – så kom sjokktelefonen som endret alt

Ana Loera ble funnet skjult under et teppe og en vegg etter fire år. Nå er adoptivforeldrene hennes siktet for drap.

20. januar i fjor fikk politiet i Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona en helt spesiell telefon.

Ifølge People ringte en 11 år gammel jente og sa at hun hadde vært hjemme alene i to dager, og at hun var sulten.

Jenta fortalte at hun hadde en eldre søster, Ana Loera, som forsvant i 2016.

Da politiet ankom huset i Phoenix, fant de menneskeavføring på gulvene.

Sosialetaten tok seg av 11-åringen, som hadde blåmerker på store deler av kroppen.

KUMMERLIG: Phoenix-politiet la ut dette bildet på Twitter av Loera-familiens hus etter at Ana Loera ble funnet. Foto: Politiet

Slått med ledninger

Til sosialarbeiderne fortalte hun at adoptivmoren, Maribel Loera (50), hadde et voldsomt temperament og at adoptivmoren slo henne med ledninger og dyttet henne mot veggene.

Da politiet spurte jentas adoptivfar, Rafael Loera (56), om 11-åringens storesøster, forklarte han at Ana Loera var blitt adoptert videre til Mexico.

Maribel fortalte derimot at jenta var blitt adoptert videre til Colombia.

TATT: Rafael og Maribel Loera på politiets arrestasjonsbilder. Foto: Politiet

To dager senere ble også parets to andre barn, en ni år gammel gutt og en fire år gammel jente, fjernet fra hjemmet.

Funnet etter brann

28. januar i fjor måtte brannvesenet rykke ut etter en melding om brann i huset.

Rafael skal ha helt motorolje ut over gulvene i huset og satt fyr på det, og ifølge påtalemyndighetene ha forsøkt å ta sitt eget liv.

Da brannvesenet ankom huset, forsøkte Maribel desperat å slukke brannen.

Da brannvesenet hadde slukket brannen og gikk gjennom huset, gjorde de et grufullt funn på loftet.

Under en lettvegg som hadde kollapset, lå det menneskeknokler.

Undersøkelse av knoklene viste at de er levningene til Ana Loera, som ifølge naboer ikke var blitt sett i live siden 2016.

UPDATE: 13yo Ana Loera’s remains were found on 1/28/20 inside a house near 58th Ave/Wolf St. Her adoptive parents, Maribel & Rafael Loera, now face homicide charges.



Full Story: https://t.co/AJH0ZEyryE pic.twitter.com/ww9cAEfkRO — Phoenix Police (@PhoenixPolice) April 2, 2021

I avhør har Rafael fortalt at Ana Loera sommeren 2017 begynte å kaste opp og få kramper, men at adoptivforeldrene ventet i flere dager før de bestemte seg for å kjøre henne til sykehuset.

Ifølge Rafael, døde jenta i bilen på vei til sykehuset.

Penger kan ha vært motiv

Han har fortalt at han og kona fryktet at myndighetene skulle ta fra dem de tre andre barna hvis de fant ut om dødsfallet, og at de derfor valgte å skjule liket på loftet.

Ifølge påtalemyndighetene skal penger også ha vært et motiv, skriver Arizona Central.

Paret fikk månedlig nærmere 6000 kroner i støtte fra myndighetene for hvert adoptivbarn.

Det er ifølge nettstedet ikke kjent om paret fortsatte å motta penger for Ana Loera etter at hun forsvant.

– Jeg bare knakk sammen

Ana Loeras biologiske mor, Priscilla Marquez, sier til Arizona Central at hun adopterte bort barna sine i 2012 på grunn av narkotikaavhengighet.

Hun reagerte med vantro da hun fikk høre at datteren var blitt funnet død på loftet.

– Jeg ringte rettsmedisinerne for å høre om jeg kunne få levningene. På denne måten kan jeg gi henne det hun trengte og fortjente, i stedet for å bare bli forlatt på et loft, sier hun.

23. mai i fjor fikk Priscilla Marquez kremert datteren i Casa Grande. Deretter sendte hun og familien 14 ballonger opp for å markere at Ana Loera ville ha vært 14 år hvis hun fortsatt var i live.

Marquez' sønn Lauro (22) prøvde å holde tale under seremonien, men at bildene og videoene som ble vist frem ble for mye for ham.

– Jeg bare knakk sammen, sier han.

Siktet for drap og mishandling

Loera-paret har sittet i varetekt siden adoptivdatteren ble funnet død på loftet.

Fredag forrige uke ble de siktet for forsettlig drap og flere tilfeller av barnemishandling, i tillegg til å ha skjult et lik og for brannstiftelse.

Det er ikke kjent hvordan paret stiller seg til anklagene.