Har testet gjenåpning på ferieøy: – Lover godt for resten av Danmark

Den 22. mars den sittende regjeringen i Danmark frem en detaljert gjenåpningsplan, og tirsdag er det duket for at enda et trinn av planen skal settes til livs.

Planen tar for seg når de ulike bransjene kan åpne igjen, og de ulike trinnene kommer med 14 dagers mellomrom.

Tirsdag skal skoleelever fra 5. til 8. trinn ved danske grunnskoler få slippe til fysisk på skolen igjen, dog bare 50 prosent. For yrkesfaglige studenter åpnes det også opp for 50 prosent fysisk oppmøte, mens for øvrige studenter er det 20 prosent fysisk oppmøte som gjelder fra tirsdag.

Fra før av er alle trinnene i grunnskolen under 5. trinn i Danmark åpne for fysisk oppmøte.

Mandag ble det registrert 479 nye smittede i Danmark, og i løpet av de to foregående dagene har døgntallet krympet med 266 tilfeller.

– Har gått fantastisk bra

Men på ferieøyen Bornholm har en rekke av gjenåpningsplanens punkter allerede innført. Der er alle skoleelevene fysisk på skolen allerede og frisører og kjøreskoler er åpne som vanlig. Det har de vært siden 01. mars.

– Det har gått fantastisk bra på Bornholm. Det er reell grunn til å glede seg, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse mandag, ifølge dansk TV 2.

Hun mener det man har sett på Bornholm gjør at det ser lyst ut for resten av Danmark.

– Det lover jo godt for resten av Danmark, som i morgen skal i gang med ytterligere en ny gjenåpning, sa hun til pressen.

TRINNVIS ÅPNING: Gjenåpningsplanen man har komet frem til i Danmark er støttet av alle de politiske partiene i landet. Foto: Philip Davali / AFP / NTB

Koronapass er nøkkelen

Bruk av testing har vært en sentral del av gjenåpningen av Bornholm. I Danmark har man fått på plass koronapass, som viser om du er ferdigvaksinert, immun etter smitte eller har testet negativt i løpet av de siste tre dagene.

Man har nemlig måtte kunne legge frem dette passet før man benytter seg av de åpne tjenestene rundt om på øya. Derfor har alle beboere på øya – utover de som er vaksinert – testet seg minst én gang i uken siden mars.

Dette er noe som vil gjelde også nasjonalt fra og med tirsdag.

I alt bor det rundt 40.000 personer på Bornholm. Av dem har ni testet positivt siden 01. mars.

KORONASVEIS: Siden 21. desember har alle frisørsalonger i Danmark vært stengt, men ikke på Bornholm. Der åpnet de opp igjen 01. mars. Foto: Pelle Rink / AFP / NTB

Kan bli brukt til flere tester

Den 21. april er det ifølge Danmarks gjenåpningsplan tenkt å åpne landets uteserveringer. Den 06. mars også for innendørs servering.

Statsminister Frederiksen utelukker ikke at man igjen vil bruke Bornholm som prøvekanin igjen.

– I den langsiktige gjenåpningsplanen er det mulighet for å stenge ned igjen lokalt og regionalt, men det samme gjelder også i forhold til lettelser, sa Frederiksen ifølge dansk TV 2.

Neste skritt for Bornholm er at innendørs kjøpesentre får åpne dørene, og det skjer etter planen 13. april.