Pedersen beholder Godset-jobben etter rasismeanklager

Henrik Pedersen fortsetter som Strømsgodset-trener, bekrefter klubben i en pressemelding mandag kveld.

Fredag opplyste Strømsgodset at de skulle granske den danske treneren etter påstander om rasistisk ordbruk. I den samme meldingen avviste Pedersen beskyldningene mot ham.

I mandagens pressemelding skriver Strømsgodset at de mottok et varsel fra en ansatt i klubben for noen uker siden. Deretter skal klubbens ledelse og styre ha gjennomført «en grundig intern utredning».

– I denne utredningen er det avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor. Dette er adressert og vil bli håndtert internt, skriver klubben.

– Det er derimot ikke dokumentert eller avdekket forhold som gjør at styret i Strømsgodset Toppfotball finner grunnlag for å avslutte samarbeidet med Henrik Pedersen. Styret tar sterk avstand fra rasisme og vil understreke at det er nulltoleranse mot rasistiske holdninger i klubben, står det videre i pressemeldingen.

Går ikke inn på enkeltepisoder

Strømsgodset har vært i to separate møter med varsler og med trener mandag.

– Vi har som det står i pressemeldingen i en periode jobbet med en intern granskning, først i administrasjonen og etter hvert i styret. Det er ikke bare i dag vi har jobbet, men i dag har vi hatt møter med varsler, Henrik Pedersen og enkelte andre, og så har vi sammenfattet og konkludert slik det står i pressemeldingen, sier styreleder Ivar Strømsjordet til TV 2.

– Jeg vil ikke gå konkret inn på enkeltepisoder, men har som det står avdekket enkelte uheldige episoder, i flertall, men ikke noe som gir grunnlag for konsekvenser for Henrik Pedersen eller som at han har gitt uttrykk for rasistiske holdninger, sier Strømsjordet.

Henrik Pedersen har vært Godset-trener siden sommeren 2019.

Strømsjordet forteller at spillergruppen også er blitt involvert i granskningen, men vil ikke si noe om de «uheldige episodene» som er avdekket kom derfra.

– I og med at jeg ikke går inn på det, vil jeg heller ikke gå inn på hvor det kommer fra, sier han.

Varsleren reagerer på pressemeldingen

Varslerens advokat, Eirik N. Monsen, sier at hans klient ikke stiller seg bak uttalelsen fra Strømsgodset.

– Det er ting som blir skrevet der som vi reagerer sterkt på, sier Monsen til Drammens Tidende, uten at han vil gå nærmere på hva han reagerer på.

– Men vi tar meldingen til etterretning, så får vi komme tilbake med en fyldigere tilbakemelding når vi har drøftet saken, sier han til lokalavisen.

Strømsjordet sier at han også har fått denne meldingen av Monsen.

– Men denne meldingen er styrets melding og ikke noen felles pressemelding fra Henrik Pedersen og styret. Vi har forstått at varslers advokat er uenig i noe som står der, og det står også noe der som Henrik Pedersens representant er uenig i, sier Godsets styreleder.

Strømsjordet sier at de skal ta vare på varsleren.

Dette er en som er ansatt hos oss. Vi har selvfølgelig ansvar for å ta vare på vedkommende, slik at han fortsatt kan komme på jobb og forhåpentligvis trives. Det må vi finne ut av i fellesskap. Vi er opptatt av å ivareta hans interesserer og gjøre det beste når han kommer tilbake, som er det vi håper at han gjør, sier styrelederen.