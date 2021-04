Dette åpner i Storbritannia neste uke

På en pressekonferanse roser Johnson britene for at de har fulgt smittevernreglene.

Han sier at dermed er Storbritannia klare til å åpne mer opp.

– Vi har laget en plan mot frihet, og vi holder oss til den, sier Johnson.

Mandag 12. april åpner Storbritannia blant annet puber for servering utendørs, i tillegg til butikker.

– Mandag skal jeg selv gå på pub for å varsomt, men uten anger, løfte en halvliter til munnen, sier Johnson.

Dette åpnes blant annet mandag:

Ikke-nødvendige butikker og én-til-én-tjenester, som frisører.

Restauranter og puber kan starte med uteservering, uten krav om at man må også bestille mat i tillegg til alkohol. Folk må likevel sitte mens de spiser og drikker.

Spa og treningssentre

Bibliotek

Campingplasser

Medlemmer av samme husstand kan dra på ferie i England

Bryllup kan arrangeres med opp til 15 gjester

Beboere på sykehjem kan ta to besøkende samtidig

Alle barn kan delta på innendørs-aktiviteter, inkludert sport

Dyrehager

Fortsatt innstramminger

Selv om det kommer en rekke lettelser, blir folk fortsatt anbefalt å jobbe hjemmefra og minimere reisingen innad i Storbritannia. Internasjonale reiser er fortsatt ulovlig, skriver BBC.

Det er også fortsatt slik at maks seks personer kan samles utendørs.

Johnson sier at de fortsatt har mål om å fjerne alle restriksjoner 21. juni.

– Det er ingenting ved smittetallene som får oss til å tenke at vi må endre gjenåpningsplanen. Men det er ved å være forsiktig, ved å overvåke tallene og ved å følge reglene at vi sammen håper at målet om frihet er irreversibelt, sier Johnson.

Kan ikke love utenlandsferie

Selv om Johnson nå kommer med en gladmelding med en rekke lettelser, kommer han med en melding som solhungrige briter kanskje ikke vil sette stor pris på.

Johnson sier at han ikke kan garantere for at de åpner for utenlandsreiser 17. mai

- Det er for tidlig å si om det er mulig, sier han.

Johnson sier at framtidens lettelser kommer an på hvor mange som er vaksinert.