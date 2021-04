Dortmund-treneren om Haaland-frierferd: – Jeg kan ikke hindre de i å reise

Det koker rundt Erling Braut Haaland om dagen, og spekulasjonene ble ikke mindre da hans far, Alfie, og superagent Mino Raiola ble avbildet i Barcelona forrige uke. Det bekymrer derimot ikke Borussia Dortmund-trener Edin Terzić.

– Personlig har det ikke hatt noen innflytelse på meg, for jeg kan ikke hindre Mino Raiola og (Alfie) Haaland i å reise. Jeg kan bare ha innflytelse på Erling og vi er glade for at vi har ham, sier Terzić på pressekonferansen før tirsdagens Champions League-møte med Manchester City.

Braut Haaland, som er toppscorer i Champions League med ti scoringer, har vært linket til stort sett alle de europeiske toppklubbene denne sesongen. Jærbuen skal ha en prislapp på 1,8 milliarder kroner ifølge ESPN.

– Han er en fantastisk fyr og kvaliteten hans er kjent over hele verden. Vi er veldig stolt og glad for at han er en del av vårt lag, sier Terzić.

Videre Champions League-spill kan fort bli en avgjørende faktor for Braut Haaland om han skal bli værende på Signal Iduna Park også neste sesong.

Terzić ønsker ikke å spekulere i om han må gi slipp på storscoreren eller andre nøkkelspillere dersom Dortmund ikke kvalifiserer seg for Champions League neste sesong. Med sju kamper igjen i Bundesliga ligger de gul-svarte på en skuffende 5. plass, med sju poeng opp til Eintracht Frankfurt på den viktige fjerdeplassen.

– Det er vanskelig å si noe om framtiden. Vi har fortsatt sju kamper igjen for å kvalifisere oss. Det er vanskelig, men mulig. Så lenge det er mulig skal vi gjøre vårt beste, sier Terzić, som innrømmer at helgens nederlag mot nettopp Frankfurt var en skuffelse.

– Vi er skuffet over prestasjonen og resultatet. Før kampen mot Köln følte vi at vi var på rett spor, men så har vi hatt noen tilbakeslag. Kritikken er berettiget, for vi har bevist at vi kan gjøre det bedre, sier han.

Nå er uansett fokuset rettet mot Champions League. Tirsdag skal han, Haaland og resten av Dortmund prøve å gjøre livet surt for Manchester City i den første kvartfinalen i Champions League.

– Dette er ikke en gave noen har gitt oss. Vi har jobbet hardt for å komme hit og nå ønsker vi å gripe muligheten, avslutter en offensiv Dortmund-sjef.

PS: Terzić bekrefter at stjernespiller Jadon Sancho ikke er en del av kamptroppen mot City. Engelskmannen er fortsatt i opptrening etter muskelskaden han pådro seg mot Borussia Mönchengladbach i begynnelsen av mars.