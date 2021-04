Bidens narko-sjokk: – Gikk 13 døgn uten søvn

President Joe Bidens sønn Hunter forteller i en ny bok om et liv med kamp mot avhengighet og opphold på rehabiliteringsklinikker.

Mandag lanserte Hunter Biden sin selvbiografi «Beautiful Things», der han skriver om sin kamp mot rusmisbruk.

– En gang gikk jeg i 13 døgn uten søvn, og røykte crack og drakk vodka gjennom hele denne tiden, sier den 51 år gamle sønnen til USAs president i et intervju med CBS Sunday Morning.

Testet positivt

Det var i 2014 at han for første gang sto frem med sitt narkotikaproblem. Da ble han kastet ut av marinens reservestyrker etter å ha testet positivt på kokain.

– Jeg har nok røyket mer parmesanost enn noen du kjenner, sier han om tiden da han pleide å ligge på alle fire og finkjemme gulvteppene for alt som kunne ligne på crack-kokain.

I boken sier han også at han angrer på at han tok det omstridte styrevervet i det ukrainske gasselskapet Burisma, men at det ikke var galt av ham å gjøre det.

Mente han var korrupt

– Jeg gjorde ikke noe uetisk, og er aldri blitt tiltalt for noe. I vårt nåværende politiske klima, tror jeg ikke det ville ha hatt noe å si om jeg tok vervet eller ikke. Jeg hadde blitt angrepet uansett, skriver Biden.

Under valgkampen ble styrevervet et stort tema. Donald Trump og hans tilhengere mente at Hunter Biden var korrupt, uten å legge fram solid dokumentasjon.

Like før jul avviste USAs justisminister William Barr kravet fra president Donald Trump om å utnevne spesialetterforskere for å granske valgfusk og Joe Bidens sønn.