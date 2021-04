– Folk er skikkelig forbannet

Fabian Stang er forbannet. Forbannet på at den omstridte sykkelveien på Frogner bygges, til fortrengsel for vanlig trafikk. Mandag lenket han seg fast i protest.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang elsker å sykle i Oslos gater. Hvert år tråkker han 12.000 kilometer rundt i tigerstaden.

Men mandag fikk han nok. Nok av at den svært omstridte sykkelveien på Frogner bygges til fortrengsel for den vanlige trafikken.

– Folk ønsker å leve her og bruke bilen, men så presses det fram sykkelstier som er helt unødvendige. Her fungerer alt perfekt. Det er plass til syklende, gående, kjørende og parkerende, men så brukes det millioner av kroner til sykkelstier. Jeg blir sinna, sier Stang til TV 2.

Vurdere lovligheten

Naboene på Frogner er sterkt i mot sykkelveien. Fremtidens Frogner Velforening har sendt anmodning til Statsforvalteren i Oslo og Viken for å vurdere lovligheten av Oslo kommunes bygging av sykkelvei.

Naboer og beboere i området har i lengre tid gitt utrykk for sin motstand mot arbeidet med sykkelstien. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Da planene om sykkelveien ble lagt på bordet, var Stang tydelig på at han kom til å lenke seg fast dersom disse planene ble noe av.

Nå holder han sitt ord.

– Jeg er ikke noen god yrkesdemonstrant, så jeg har slitt veldig med hvordan jeg skulle gjøre dette. Men jeg har laget noen lenker, sier Stang og drar fram tykke, fargerike julelenker fra sykkelkurven sin.

– Trumfes gjennom

Den tidligere ordføreren mener det er på høy tid at noen sier tydelig i fra.

– Det største problemet er økonomien, at dette koster millioner av kroner, men det kjøres også diesel-lastebiler og maskiner som ødelegger miljøet. Men det aller verste er at folk er sinte. De er skikkelig forbannet. At et parti, jeg skal ikke nevne navn, kan trumfe gjennom dette er helt utrolig, sier Stang og kaller det en form for fanatisme.

PROTEST: Fabian Stangs påskeprotest mot sykkelsti i en av Oslos fineste gater. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Som en gammel høyremann er det ikke sivil ulydighet vi akkurat tenker på med deg?

– Jeg var aldri i Alta, for å si det slik. Men inni mellom er vi nødt til å si tydelig i fra.

– Hva ønsker du å oppnå med denne protesten?

– At andre gater i Oslo får leve videre og ikke blir ødelagt som denne. Jeg syns folk skal få leve i Oslo. De skal få lov til å gå, sykle, ta trikk eller buss. Mmen også benytte sin bil inni mellom om de har behov for det, det gjelder både eldre, barnefamilier eller vi som inni mellom skal på hytta, sier Stang.

Oslo kommune opplyser at de etablerer tosidig sykkelfelt i Gyldenløves gate for å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende.

Kommunen opplyser at dette er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.