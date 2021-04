Foss med forrykende tempo i Baskerland – slo Tour de France-vinneren

Tobias Foss tok en råsterk fjerdeplass på den snaut 14 kilometer lange tempoetappen som åpnet Baskerland rundt i Bilbao mandag.

– Det er en stor prestasjon av Tobias Foss, som sikkert går under radaren for de fleste nordmenn. Det er utrolig gledelig sett med norske øyne. Han er en fremtidig sykkelstjerne vi vil få mye glede av, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Lillehamringen endte 24 sekunder bak lagkamerat og etappevinner Primoz Roglic.

Brandon McNulty fra UAE Team Emirates var nærmest Jumbo-Vismas slovener, men måtte seg seg slått med to sekunder.

Jumbo-Vismas Jonas Vingegaard ble nummer tre, 18 sekunder bak Roglic.

Slo Tour-vinneren

Det var knyttet stor spenning til om regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar kunne stikke av med seieren, men sloveneren fikk det tungt mot slutten og la seg inn like bak Foss til femteplass.

– Med sine tempoferdigheter og klatretalent, så er Tobias virkelig en mann som kan kopiere Carl Fredrik Hagens topp ti-plassering i en Grand Tour, og helt realistisk kan kjempe om en pallplassering i Tour de France i fremtiden med det han har vist så langt, sier Mads Kaggestad.

Kaggestad henviser blant annet til nordmannens seier i det som blir kalt «ungdommens Tour de France».

– Det viser at Tour de l’Avenir-seieren ikke var noen tilfeldighet, og vi ser at de som vinner der ofte gjør det stort. Det er en indikasjon på rytteren man skal følge med på i fremtiden og som virkelig kan nå langt. Dette er også en bekreftelse på det, Baskerland rundt er et stort ritt med skyhøyt nivå. Du har Roglic som vinner og Pogacar på femteplass, de var nummer en og to i fjorårets Tour de Fance. Da er det gøy at en nordmann slår Tour de France-vinneren, sier Kaggestad.

Tyngre for Leknessund

Foss ble tidligere i år nummer 15 sammenlagt i et stjernespekket felt i etapperittet Tirreno-Adriatico. Der vant Pogacar til slutt.

Tromsøværingen Andreas Leknessund (21) fra Team DSM kom inn 1.17 bak Roglic til 58. plass.

– Jeg hadde kanskje håpet han skulle slå gjennom litt kraftigere enn han har gjort så langt, men han er en ung gutt og har tid på seg. Tobias Foss er litt eldre, og det er fortsatt god grunn til å ha stor tro på Leknessund. Det er ikke noe å si på talentet, mener Kaggestad.



Odd Christian Eriking ble nummer 82, mens Amund Grøndahl Jansen ble nest sist på 164. plass.

Roglic har skaffet seg en ledelse på 28 sekunder ned til Pogacar i sammendraget før de fem neste etappene.

– Det er ikke bare oss to i dette rittet. Det er også andre som deltar, og vi er bare på første etappe. Det var en god dag for oss, og vi må holde fokus og se frem til de neste dagene, sier Roglic i et intervju vist på Eurosport.