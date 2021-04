Egg og appelsiner kastet etter biler på E18 i Risør

To ganger i løpet av påskeuka opplevde bilister i Risør og Gjerstad at det ble kastet egg og appelsiner da de passerte under en bro på E18.

Hendelsene skjedde tirsdag og lørdag under broen til Gamle sørlandske hovedvei, der fartsgrensen er 90 kilometer i timen, skriver Agderposten.

Lørdag skal det også ha blitt kastet egg til en undergang under E18 like ved fylkesgrensa mot Vestfold og Telemark.

– Foreldre bør snakke med ungene sine om dette og hvor alvorlig det kan gå. Barn og unge tenker ikke nødvendigvis konsekvenser av ting, og er kanskje bare ute etter å ha det litt gøy, men foreldre må ta en runde med dem og fortelle hvor farlig dette kan være, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt.

