Pep pepret med Haaland-spørsmål: – En blind mann forstår at han er en fantastisk spiller

De siste tre sesongen har Manchester Citys Champions League-eventyr stoppet i kvartfinalen. Nå skal Pep Guardiola og co gi det et nytt forsøk, men skal det lykkes må de klare å stoppe Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland.

– Alle lagene som er med i denne turneringen ønsker å nå så langt som mulig. Det ene er hva vi ønsker, og så handler det om å vise det på gressmatta. Jeg forbereder denne kampen på samme måte som alle andre. Det handler om å vinne denne kampen og neste uke reiser vi til Dortmund for å vinne der. Det er en fotballkamp, sier Guardiola.

Men den spanske manageren vet at de gulsvarte fra Tyskland har et ess i ermet. En 20-åring fra Bryne ved navn Erling Braut Haaland, som er toppscorer i Champions League med ti fulltreffere på seks kamper.

– En spiller som scorer så mange mål i den alderen er uvanlig. Tallene hans taler for seg selv. Han kan score med høyre, venstre, på kontringer. Han er en fantastisk spiller. En blind mann forstår at han er en fantastisk spiller, sier Guardiola.

– Forstår at folk spør

Han var ikke den eneste som måtte svare på Haaland-spørsmål på dagens pressekonferanse. Heller ikke midtbanemannen Rodri slapp unna.

– Hans prestasjoner har vært imponerende. Men vi kan ikke bare fokusere på én spiller. Borussia Dortmund er et storlag i Europa. De har et veldig godt offensivt lag og det må vi være oppmerksomme på.

Manchester City er en av klubbene som har vært linket til jærbuen de siste månedene, men Guardiola slår nok en gang tilbake mot de som tror de lyseblå har en utømmelig pengesekk og spanjolen er klar på at klubben ikke kan bruke over 100 millioner pund på én spiller.

– Nei, ikke i det hele tatt. Fotball er et lagspill. Alle bidrar, det gjelder spillerne som ikke spiller og de som jobber bak kulissene. Kanskje bestemmer klubbene at det er nødvendig å bruke så mye på en spiller i løpet av de neste årene, men akkurat nå gjør vi det ikke. Jeg vet ikke hva som skjer i framtiden, sier City-sjefen.

Ifølge ESPN har Dortmund satt en prislapp på 180 millioner euro for Braut Haaland. Dette tilsvarer 1,8 milliarder kroner. Selv vil ikke Guardiola si noe om hvor mye han mener jærbuen er verdt.

– Jeg vet ikke. Det er et spørsmål for Borussia Dortmund og hans agent. Jeg forstår at folk spør om Haaland. Han er en eksepsjonell angriper, men du forstår at det er ikke passende at jeg snakker om han, sier 50-åringen.

Smertefullt

Den spanske stjernemanageren har som nevnt aldri tatt City lenger enn en kvartfinale i Champions League. De siste årene har Liverpool, Tottenham og Lyon blitt forsterke, og Guardiola innrømmer at han hadde det vondt etter nederlaget mot franskmennene forrige sesong.

– Jeg tenkte på det i flere uker. Det var smertefullt, jeg kan ikke påstå noe annet. Vi ønsket å gå videre, men vi må akseptere at vi ikke fortjente det. Det var en skuffelse, det skal jeg innrømme, sier han.

City-sjefen vil derimot ikke være med på at hans lag må vinne Champions League for å få den respekten de fortjener.

– Vi er allerede en storklubb. Men alle her, både meg og spillerne, ønsker å gjøre det bedre enn det vi har gjort tidligere i denne turneringen, avslutter Guardiola.