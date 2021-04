«Kompani Lauritzen»-befalet kjempet mot kreft

Sesong 2 av Kompani Lauritzen har begynt å rulle på skjermen og hver lørdag er vi vitne til en gruppe kjendiser som kjemper seg gjennom Dag Ottos beinharde militærregime.

I tillegg til kjendisene, er det et knippe befaler som medvirker i serien. En av disse er Mari Thorsen. Det som imidlertid ikke kommer frem i serien, er at hun bare måneder før innspillingen fikk beskjed om at hun var alvorlig syk med en aggressiv variant av lymfekreft.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft i starten av juni, mens innspillinga startet i starten av september, sier hun til Se & Hør.

– Følte meg ikke superfresh

På Instagram legger hun ut et bilde som hun tok under innspillingen i fjor høst. I bildeteksten forklarer hun at innspillingen fungerte som en motivasjon under behandlingen.

«Hele sommeren lå det stor motivasjon i å vite at det mest trolig klaffet med behandling og innspilling. Og det gikk, bokstavelig talt på hengende håret».

Videre skriver hun at hun møtte omsorg og forståelse i produksjonen.

«Jeg ble møtt med forståelse og fleksibilitet i forbindelse med usikkerheten rundt min deltakelse, mens jeg samtidig hele veien ble heiet frem. Det er ingen selvfølge. Omtanke, raushet, råskap, inkludering og en god dose humor - sånt blir det god tv av», skriver hun.

Nederst i bildet kan man skimte parykken hun brukte under innspillingen. Hun påpeker at det er rart hvor mye bedre selvfølelse litt hår kan gi.

«Skal ikke si jeg følte meg superfresh på dette tidspunktet, men shit au, kroppen funka!».

Var krevende til å begynne med

Da innspillingen startet, var Thorsen ennå i dårlig form som følge av den tøffe kreftbehandlingen. Hun utdyper til Se & Hør:

– I det første programmet skulle deltakerne gjennom fysiske tester, og det var egentlig jeg som skulle ta dem med ut i oppvarming og å demonstrere det de skulle gjennom. Men jeg klarte ikke. De rundt meg visste hvordan situasjonen var, men for meg var det en kontrast fra den første sesongen, der jeg var ansvarlig for mye av det fysiske.

Hun forteller at produksjonen visste om situasjonen hennes, men at ingen av deltakerne ble informert om det da noe av poenget med befal-rollen er å ha et distansert forhold til rekruttene.

Kompani Lauritzen-befalen er nå friskmeldt.