Ble kastet ut av Flandern rundt – kommer med følelsesladet bønn

Med litt over hundre kilometer igjen til mål i søndagens Flandern rundt var klassikeren over for Michael Schär.

34-åringen fra Sveits ble disket etter at å ha kastet en flaske til publikum et sted det ikke var lov å kvitte seg med «søppel».

Fra 1. april trådte de nye reglene til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i kraft. Nå er det kun tillatt å kaste søppel på bestemte steder.

Dagen etter diskingen har Schär delt et bilde med en lang og følelsesladet tekst. Han innleder med «Kjære, UCI. Derfor starter barn å sykle», der han ber UCI om å snu, slik at barn og unge kan inspireres slik han gjorde.

Se hvorfor Schär ble disket i videovinduet!

– Endret livet mitt

Schär minnes juli 1997.

– Jeg husker det som var i går, skriver Schär.

Foreldrene tok med ti år gamle Michael og søsteren til Jurafjellene i Frankrike, der Tour de France-feltet passerte. Han skriver om publikum, søtsaker fra reklamekaravanen og helikopteret som fløy over løypen.

– Nettopp denne elektriske atmosfæren da rytterne nærmet seg endret livet mitt. Jeg var uendelig imponert over farten deres og hvor lett de syklet. Jeg ønsket ikke å bli noe annet enn sykkelproff. Fra dette øyeblikket var dét drømmen som drev meg, skriver Michal Schär.

– På toppen av dette fikk jeg en flaske fra en proffsyklist. Den lille plastbiten gjorde sykkelavhengigheten min komplett. Jeg tok med flasken hjem, og hver dag ga den meg en påminnelse om hva jeg drømte om. Jeg syklet stolt med den gule Team Polti-flasken hver dag, fortsetter han.

Sparer på tomme flasker

I dag er Schär en del av feltet han drømte om å få sykle i.

DRØMMEN FRA 1997: Michael Schär ble sykkelfrelst sommeren 1997. Foto: Jose Jordan

– Når det går i feltet, beholder jeg alltid tomme flasker frem til jeg ser noen unger langs løypen. Så kaster jeg dem vennlig til deg, så de kan plukke dem opp enkelt, skriver Michael Schär.

Rytteren til AG2R Citroën Team forteller om da han ga en jente langs veien en flaske for to år siden.

– Foreldrene hennes fortalte meg at det ikke bare var den dagen hun gledet seg over flasken. Nei, hun snakker fortsatt om det. Kanskje en dag kommer hun også til å bli syklist.

– Dette er øyeblikk som gjør at jeg elsker sporten vår. Ingen kan ta det bort, skriver Schär videre.

Hushovd støtter Schär

I kommentarfeltet får Michael Schär stor støtte fra sykkelfeltet.

– Enig med deg, skriver den norske sykkellegenden Thor Hushovd, som syklet sammen med Schär i BMC.

– Vi burde alle kaste en flaske samtidig til en gjeng med skoleunger langs veien. La oss se hva UCI gjør da, skriver Stefan Küng (Groupama-FDJ).

– Godt sagt, Michi, skriver Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

– Jeg kunne ikke vært mer enig med deg, kompis. Jeg hadde gledelig blitt disket for å gi en flaske til en ung fan langs veien og vist hvilken vits UCI-regelen er, skriver Rohan Dennis (Ineos Grenadiers).

Dette er bare noen av mange sykkelstjerner som har uttrykt støtte til Schär etter at han ble kastet ut av Flandern rundt.

Det var for øvrig danske Kasper Asgreen vant Flandern rundt 2021 etter å ha spurtslått fjorårsvinner Mathieu van der Poel.