Sikrere biler og færre drepte og alvorlig skadde i trafikkulykker har vært et tema med sterkt fokus i lange tider. Særlig de siste 20-30 år har fremskrittene på trafikksikkerhet vært veldig store, og ulykkestallene her i landet har vært rekordlave de siste årene. Faktisk på et nivå vi må helt tilbake til slutten av 1940-årene for å finne maken til.

Det er selvsagt mange forskjellige grunner til denne positive utviklingen. Veistandarden er blitt vesentlig bedre, førerkortopplæringen god og mer effektiv, og et UP som er flinke til å holde oss på tå hev i trafikken er alle medvirkende faktorer.

Likevel spørs det om ikke de mange teknologiske nyvinningene i bilene er den største enkeltårsaken – både gjennom høyere aktiv sikkerhet, og langt bedre passiv beskyttelse.

Legg merke til den voldsomme støtfangeren. Lyktene hadde selvsagt spyler/viskeranlegg. Foto: Skjermdump/Wolfsburg Museum

Få trodde på kollisjonsputer

Hvis du trodde denne utviklingen er noe som bare hører de senere årene til, tar du feil. Allerede for 50 år siden, var det sterkt fokus på trafikkulykker, og hvordan man kunne redusere de stygge tallene.

Sikkerhet var et viktig stikkord for bilindustrien – tenk bare på hvilken revolusjon det var da Volvo kom med trepunkts sikkerhetsbelte. De første kollisjonsputene dukket opp tidlig på 1970-tallet, selv om det var få som hadde særlig tro på dem den gangen.

VW først under 900 kilo

Det var ikke tilfeldig at det dukket opp en rekke ESV-modeller (Experimental Safety Vehicles) fra starten på 1970-tallet. Det hadde vært spredte, og mer og mindre sære, forsøk, mange år tidligere - men det var etter 1970 det tok av for fullt.



Størstedelen av æren skal amerikanerne ha. Massemotoriseringen som skjedde gjennom 1960-tallet førte med seg utallige alvorlige trafikkulykker, noe som fikk det amerikanske transport-departementet DOT (US Department of Transportation) til å lansere ESV-programmet som hadde sikrere kjøretøy som mål.

Det ble i hovedsak skilt mellom store biler (opptil 1.800 kg) og små biler (under 900 kg). Av store biler var Mercedes-Benz tidlig ute i Europa med ESF-05 (1971), og Volkswagenwerk fulgte opp med den første europeiske småbilen (ESVW) under 900 kg.

Et gløtt inn mot førerplassen i ESVW 1971. Elegant spak for parkeringsbremsen til venstre for automatgirvelgeren. Foto: Picasa

Frontkollisjon i 120 km/t

Det var utrolig tøffe krav disse tidlige sikkerhetsbilene måtte oppfylle for å hindre at noen som satt i bilen ble alvorlig skadet - se bare her:

- Krasj mot stolpe eller mur i 80 km/t.

- Rulle rundt to ganger på rad.

- Påkjørsel fra siden i 48 km/t, av dobbelt så tungt kjøretøy.

- Kollidere med en stolpe sideveis i 25 km/t.

- Kollisjon med mur i 80 km/t med 15 graders vinkel eller i 50 km/t med 45 graders vinkel.

- Frontkollisjon med dobbelt så tungt, stillestående kjøretøy i 120 km/t.

Bremselengde 47 meter

- Påkjørsel bakfra av dobbelt så tungt kjøretøy med 65 km/t.

I tillegg til å beskytte passasjerene fra alvorlige skader som beskrevet, måtte en ESV blant annet også klare dette:

- Kunne kjøre kontinuerlig med konstant fart på en tørr ringbane med radius 30,5 meter med sideakselerasjon 0,65 g.

- Klare slalåmtest i 80 km/t med 30 meters avstand mellom konene.

- Beholde grepet uten å velte ved tverrvending i 80 km/t (J-sving).

- Ikke avvike mer enn 1,5 meter fra kursen i løpet av 6 meters kjøring i 120 km/t med 80 km/t sidevind.

- Bremse ned fra 96,5 km/t til 0 innenfor maksimalt 47 meters lengde uten å skrense utenfor en bredde på 3,7 m.

Slik tok eksperimentbilen seg ut bakfra. Det grønne baklyset er trolig det som sitter nederst mot støtfangeren. Foto: Picasa

Sidestøtfangere

Hva leverte så Volkswagenwerk for å møte disse kravene med sin lette sikkerhetsstudie ESVW i 1972?

Ikke så rent lite. På den aktive sikkerhetssiden var bilen blant annet utstyrt med «Silent Co-Pilot» som kompenserte automatisk for sterk sidevind. Det var blokkeringsfrie skivebremser på alle fire hjul, slik at bilen kunne styres og kontrolleres ved panikkbremsing. Resultatet var 30 prosent kortere bremsestrekning.

Hydrauliske støtfangere foran og bak skulle gi beskyttelse når biler med forskjellig vekt kolliderte i ulike hastigheter. Frontstøtfangeren hadde en vandring på hele 24 cm, og ved kollisjoner i lave hastigheter – opp til 16 km/t – ville støtfangeren automatisk rette seg ut igjen. Fronten på ESVW var dessuten designet for å gi fotgjengere maksimal beskyttelse. Sidestøtfangere av høyfast stål var integrert i dørsidene for å redusere virkningene av påkjørsel fra sidene.

Kne- og skulderbelter

En langsgående tunnel midt i bilen, mellom setene, gjorde karosseriet sterkere, og skulle hindre at passasjerer «kolliderte» ved en ulykke. I denne tunnelen var det også et innebygd førstehjelpssett. Gassfylte stempler i sentertunnelen skulle stramme kne- og skulsderbelter for å holde passasjerene på plass ved sammenstøt i hastigheter over 24 km/t. Ved lavere hastigheter skulle disse beltene beskytte passasjerer uten at gasstemplene ble avfyrt.

Det passive beskyttelsessystemet hadde kne- og skulderbelter som ble festet automatisk når motoren ble startet. Passivt beltesystem, sammen med energiabsorberende knebjelke, skulle beskytte passasjerene i bilen ved alle slags kollisjoner - også påkjørsler fra siden, velt og andre smeller i både høye og lave hastigheter. Knebeltet ligger skjult til det aktiveres.

Grønne baklys

Setene i bilen var sveiset fast til bilsiden og sentertunnelen, og kunne ikke justeres. Eneste unntak var førersetet, der høyden kunne justeres. Pedaler og ratt var til gjengjeld justerbare med lette knappetrykk.

En innvendig vindusbeskytter skulle hindre at fører eller passasjer kunne bli kastet ut gjennom frontruten. Bakvinduene kunne ikke åpnes. I motorrommet satt en kontakt for computerdignose, koblet til sensorer for forskjellige funksjoner i bilen – «både mekaniske og elektriske».

Baklysene besto av gule blinklys, grønne baklys og røde bremselys – alt med kraftig økt lysstyrke ved tåke eller dårlig sikt.

Ja, og så var det lekkasjesikret bensintank... Her tenkte man på det meste.

