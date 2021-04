Lease bil? Dette er et av de beste tilbudene vi har sett på lenge

Leasing er en form for bilhold stadig flere vurderer. Veldig kort oppsummert betyr dette at du ikke eier bilen selv, men betaler en månedlig leie for retten til å bruke den som din egen bil.

Mest vanlig avtaleperiode er tre år. Når denne utløper, leveres bilen tilbake til forhandler. Det eneste du risikerer, er en tilleggsregning dersom bilen er påført skader eller mangler utover det som kalles «normal bruk». Har du kjørt lenger enn avtalt, må du også betale for overskytende kjørelengde med en pris per kilometer, som er oppgitt i leasingavtalen.

Du står helt fritt til å takke ja til ny bil fra samme forhandler – eller velge et annet merke og en annen modell uten diskusjoner om innbytteverdi. Mange setter pris på enkelheten i denne formen for bilhold, selv om ekspertene strides om hva som lønner seg best – eie eller leie.

45.000 km vanlig

Den store leasing-interessen betyr også at det vrimler av leasingtilbud på markedet. Vi i Broom følger med på utviklingen her, og kan fortelle om tildels store variasjoner.

Den vanligste avtalen bygger på 3 år leietid og inntil 45.000 kilometer kjørt, med et varierende beløp i forskuddsleie – ofte ligger dette rundt 10-15 prosent av bilens nypris.

Det de fleste ser først på, er månedsleien som tilbys. Deretter ser de på forskuddsleiebeløpet – og da hender det nok at interessen kjølner litt. Det hender også at en tilsynelatende veldig lav månedsleie har sin forklaring i tilsvarende lite bruk – med kjørelengde over 3 år på ned til 30.000 – 36.000 kilometer. Og da blir jo vurderingen en litt annen, dersom man selv baserer seg på 45.000 km.

Det er ikke bare bensinforbruket som imponerer ved denne bilen. Se bare på bakseteplassen, med førersetet i idealposisjon for en fører på 1,79 meter. Foto: Frank Williksen

0,99 prosent

For å finne ut hvor godt leasingtilbudet er, må man altså vurdere alle faktorene i regnestykket når man har funnet en modell som passer til egne behov. Her er det også viktig hvilken rente som blir tilbudt, og om denne er fast i hele avtaleperioden.

Den som for eksempel leter etter en rommelig og praktisk SUV-modell, kan gjøre lurt i å se nærmere på et leasingtilbud på Ford Kuga ladbar hybrid. Dette er nemlig et av de beste tilbudene vi har sett på lenge.

Hør bare her: For en tid siden kunne Ford melde om en månedsleie for denne modellen på bare 2.390 kroner og en rente på bare 0,99 prosent.

Ford-designerne har klart å ta godt vare på bagasjeromsplassen også. Foto: Frank Williksen

Enda gunstigere

Dette høres jo spennende, så hvor høy er da forskuddsleien? Jo, den er på overraskende gunstige 65.658 kroner.

Men kjørelengden da? Jo, det stemmer her også: Vi snakker 45.000 kilometer, over 3 år.

Når alt dette summeres, vil det også kunne ende med en månedsleie på meget hyggelige 4.213 kroner med kr. 0,- i forskuddsleie. Månedsleien utgjør da under en prosent av nyprisen på bilen, om vi forutsetter at tilbudet gjelder Titanium, den rimeligste utgaven som nå koster kr. 464.400,-. Hopper vi opp til ST-Line (kr. 492.400,-) blir det enda litt gunstigere.

225 hk

Uansett er dette et knalltilbud, og selv i rimeligste versjon har Ford Kuga ladbar hybrid mye utstyr. Listen omfatter blant annet parkeringssensorer foran og bak, navigasjon, filskiftvarsler med kantoppdagelse, antikollisjons-system med fotgjengeroppdagelse, skyvbare bakseter, lysautomatikk, trådløs mobillader, cruise kontroll, ryggekamera og oppvarmet frontrute.

En bensinmotor på 2,5 liter med 225 hk gir bilen et godt kraftoverskudd, og rekkevidden med rent elektrisk kjøring er 56 km ved kombinert kjøring, 68 km i byen. Begge deler er veldig bra.

Trivelig er et dekkende ord for førerplassen i Ford Kuga. Foto: Frank Williksen

Tomt hybridbatteri

Det oppgitte snittforbruket for en ladbar hybrid (her: 0,14 l/mil) ser jeg vanligvis ikke så mye på med min form for bilbruk, for slike tall er bare oppnåelig om bilen kun brukes til småkjøring med hyppig lading.

Mer interessant er det å merke seg Fordens enestående effektive egenlading.

Jeg kjørte selv en slik Kuga på en tur til hytta i Fyresdal for en tid siden, og startet hjemmefra i Drammen med 0 km elektrisk rekkevidde, altså tomt hybridbatteri. På hytta har vi ikke strøm (den ble bygd i 1976), så hybridbatteriet var like tomt da jeg startet på hjemturen.

Dette kombi-instrumentet ga til enhver tid beskjed om forbruk av strøm og bensin - og om man kjørte elektrisk eller fossilt. Det går fort litt sport i det... Foto: Frank Williksen

Løp og kjøp

Likevel fikk jeg et snittforbruk på turen til Fyresdal på 0,45 l/mil(!), og på hjemturen bare 0,43 l/mil. Jeg hadde da kjørt henholdsvis 53 prosent og 55 prosent av turen kun på strøm!

Imponerende for en såpass stor og tung (1.773 kilo) bil, når vi tenker tilbake på hva forbruket var uten strøm på de første ladbare hybridene som kom.

I tillegg hadde jeg selvsagt gleden av Fords tradisjonelt meget gode veiegenskaper, som også er vel verdt å nevne.

