Her legger de til rette for at du kan komme på ferie i juli

Thailand sender vaksiner til populær ferieøy for å kunne åpne for turister. I Europa er det få land som har satt dato for turisme-gjenåpning.

Turistindustrien er svært viktig for Thailands økonomi, som er hardt rammet av koronapandemien.

Nå gjør myndighetene det de kan for å åpne for turisme igjen.

På landets mest populære ferieøy, Phuket, har de satt i gang massevaksinering av befolkningen, skriver Reuters.

Phuket forbereder seg på 1. juli. Det er datoen myndighetene har satt for når fullvaksinerte utlendinger kan komme til øya uten å måtte gå i karantene.

Eldre, helsearbeidere og politikere i nasjonalforsamlingen var de første som ble vaksinert i Thailand. At myndighetene nå prioriterer å gi mange vaksiner til Phuket framfor andre deler av landet, viser turismens viktige rolle i økonomien, skriver Reuters.

VAKSINERER: En kvinne bosatt i Phuket får vaksinen Sinovac, som er produsert av Kina. Foto: Jorge Silva / Reuters / NTB

Forventer ikke storinntrykk

- Vi forventer ikke en flom av turister, men vi håper at de som kommer, legger igjen mye penger, sier turistguvernør Yuthasak Supasorn til Reuters.

Selv om vaksinerte utlendinger vil slippe karantene fra 1. juli, kreves det fortsatt at man har med dokumentasjon på en negativ test ved ankomst, innreisetillatelse, visum og reiseforsikring.

Ved ankomst vil vaksinerte også bli testet. I tillegg må reisende laste ned en app, som sikrer at turistene kun besøker godkjente karantenefrie områder, opplyser myndighetene.

Øyner mai

Turisme er en svært viktig del av økonomien i en rekke land, blant annet i Europa.

Over hele kontinentet håper folk at det vil være mulig å tilbringe sommerferien i et annet land.

Mange nasjoner anbefaler sterkt eller forbyr å ikke reise til andre land, og reisende må i karantene både ved ankomst og hjemkomst.

MASSEVAKSINERING: Phuket har fått nok vaksiner til å vaksinere majoriteten av dens befolkning. Foto: Jorge Silva / Reuters / NTB

Foreløpig er det få land som har satt konkrete datoer for gjenåpning for utlendinger, slik de har gjort i Thailand.

Hellas håper de å kunne åpne for reisende i midten av mai, skriver BBC.

I Spania vil de åpne for turisme når 30-40 prosent av befolkningen av vaksinert, de håper det skjer i "i løpet av våren".

STENGT: En katt er det nærmeste mange restauranter hatt besøkende på flere måneder i Hellas. Her fra Athen i midten av mars. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

I likhet med Thailand velger Hellas å prioritere turistindustrien i vaksinekøen.

Hellas, som får rundt en femdel av inntektene sine fra turister, planlegger å vaksinere alle turistarbeidere innen sommeren, skriver BBC.

Ønsker felles bevis

Debatten om vaksinepass er høyt på agendaen i en rekke EU-land. Turistindustrien mener det vil gjøre det lettere å åpne opp for besøkende, som føre til sårt tiltregte inntekter.

VIL TILBAKE: Mange drømmer om å tilbringe late feriedager i Hellas slik det var før. Her fra den greske øya Kos i 2017. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP / NTB

– Vaksinepass er veldig viktig for å få alle til å føle seg trygge, sier Hellas' kulturminister Lina Mendoni til den britiske TV-kanalen.

EU-kommisjonen la i midten av mars fram sitt forslag til digitalt vaksinepass. Kommisjonen åpner også for at EØS-landene også blir med.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB i midten av mars at EU har en ambisjon om at de vil ha det digitale sertifikatet kart til sommeren. Han sa at de vil vurdere når det er klart om det er noe for Norge.

Det er motstand i enkelte medlemsland mot passet, blant annet i Frankrike, som frykter diskriminering av dem som fortsatt venter på å få vaksine.