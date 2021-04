Bekymret for smittehopp i Oslo etter påsken – setter opp ekstra teststasjoner

Bare halvparten så mange testet seg i påsken i Oslo sammenlignet med de foregående ukene. Helsebyråd Robert Steen er bekymret for at smitten vil øke igjen etter ferien.

Mandag formiddag er gatene nesten folketomme i hovedstaden. Det er andre påskedag, og mange av innbyggerne er trolig fortsatt eller på vei hjem fra påskeferie.

Før ferien ble det satt testrekord i Oslo, og nå forbereder kommunen seg på at trykket blir like høyt i uken som kommer.

I tillegg til de vanlige teststasjonene, har hovedstaden også satt opp flere mobile teststasjoner på Ekeberg, Rådhusplassen og Grønland for å møte etterspørselen.

Selv om helsebyråd Robert Steen (Ap) er glad for at mange valgte å teste seg før ferien, gikk antallet betraktelig ned i påsken. Han er bekymret for at smittetallene skal øke igjen når folk kommer hjem og tester seg etter ferien.

MØT OPP: På de mobile teststasjonene er det bare å møte opp, man trenger ikke bestille time. Foto: Ellen Kessel / TV 2

To hvert femte minutt

Mandag formiddag sto det cirka fem personer i kø utenfor test-bussen som står parkert på Grønland.

– Det har vært ganske rolig her i påsken, men det var forventet siden tallene før påske var så høye. Vi er forberedt på at det skal komme ganske mange fra i morgen, sier sykepleier Marielle Nyhus.

De mobile teststasjonene er ment som et supplement til de eksisterende teststasjonene. De har kapasitet til å teste to personer hvert femte minutt.

– Du trenger ikke bestille time. Det er bare å ta med legitimasjon og møte opp, så det er det som er så fint, sier Nyhus.

Halvparten av tester

Helsebyråd Robert Steen opplyser at cirka 24.000 personer testet seg i hovedstaden i forrige uke. I de tre ukene før påske var tallet oppe i 48.000 og 49.000.

BEKYMRET: Robert Steen er bekymret for at smitten skal øke etter endt ferie. Foto: TV 2

– 2,4 prosent av befolkningen testet seg i påsken, og isolert sett er det et ganske høyt tall. Samtidig utgjør det bare halvparten av antallet som testet seg i ukene før påske, sier Steen.

I likhet med testtallene har Oslo også sett en nedgang i smittetallene i påsken. Fra å ha registrert over 2000 smittede på en uke før påske, var tallet nede i 1600 i ferieuken.

– Urolig

Steen mener det er for tidlig å slå fast at smittetrenden har snudd.

– Det er vanskelig å lese smittesituasjon i ferieuker. Smittetallene gikk ned med 20 prosent, men det er fortsatt det fjerde høyeste smittetallet på én uke under pandemien. Selv om vi har sett en nedgang ligger vi fortsatt på et høyt nivå, sier han.

Sett i sammenheng med testtallene, er han bekymret for at smitten skal øke igjen etter ferien.

– Det gjør meg urolig når jeg ser at testtallene har blitt halvert. Det kan være en del som ikke har testet seg og dermed en del smitte som vi ikke har klart å fange opp gjennom påsken, sier Steen.

SIKRER SEG: Ieva Zigure og datteren vil være på den sikre siden og teste seg før barnehagen åpner igjen. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Har holdt seg hjemme

Ieva Zigure har tilbrakt påsken hjemme i Oslo med familien. Hun har tatt turen til popup-stasjonen for å teste sin tre år gamle datter før barnehagen åpner igjen tirsdag.

– Det er veldig praktisk for det er så lett å gå innom og teste seg. Datteren min har hatt litt hoste, så da vil vi teste oss for å være på den sikre siden, sier hun.

Zigure håper at alle som kommer hjem fra påskeferie, tar eventuelle symptomer på alvor.

– Jeg har holdt meg hjemme i alle ferier. Vi har jo sett at smitten kommer med folk som har vært ute og reist, så derfor synes jeg at alle som kommer tilbake, bør teste seg, sier hun.

KAN FLYTTES: Pop-up teststasjonene kan flyttes rundt i byen etter behov. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Test deg

Steen forteller at kommunen forbereder seg på stor pågang på teststasjonene fremover.

– Vi regner med at det blir et trøkk uken som kommer, sier helsebyråden.

Steen mener at alle som har vært flinke til å følge smittevernreglene og som ikke har symptomer, ikke trenger å teste seg. Har du ikke vært like flink til å følge reglene, har han en klar oppfordring.

– Hvis du har vært sammen med andre enn husstanden din og har litt symptomer, så må du teste deg. Det er gratis, enkelt og veldig effektivt. Det er sånn vi holder kontroll på smitten i byen vår, og sørger for at vi unngår en oppsving i smitten etter påske, sier han.

Flere lyspunkter

Selv om det fortsatt er en usikker smittesituasjon i Oslo, mener helsebyråden at vi har flere lyspunkter å se frem mot i tiden som kommer.

– Hvis vi fortsetter å være flinke i et par uker til og trenden fortsetter nedover, kan vi se hyggelige åpninger av Oslo igjen om ikke så lenge. Vi håper at skolene kan åpnes for fysisk undervisning allerede neste mandag, sier Steen.

Deretter vil byrådet gjøre en vurdering av hvordan samfunnet gradvis kan åpnes ytterligere, i takt med at tilfanget på vaksiner øker.