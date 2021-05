Akkurat nå handler mye om elbiler – også hos BMW. De har nettopp lanserte sin el-SUV iX3 – og har en ny og større elektrisk SUV på vei.

I tillegg kommer en elektrisk 4-serie – i4 – mens lillebror i3 har vært en favoritt i småbil-segmentet i flere år allerede.

Men fortsatt er det ladbar hybrid det handler om, hvis du vil ha den store og komfortable 5-serien med elektrifisert drivlinje.

Den har vært tilgjengelig som ladbar hybrid en god stund. Men først nå får du gullkombinasjonen "alle" har ventet på: Ladbar stasjonsvogn med firehjulsdrift.

Marked i endring

5-serie har lange tradisjoner i Norge, og det startet for alvor med E39-generasjonen, som kom på markedet i 1998. Den satte en ny standard i segmentet.

I en tid der "alle" skulle ha stasjonsvogn, ble dette følgelig drømmebilen for veldig mange. Det fortsatte med E60/61-generasjonen (2004-2010) – og etterhvert F10/F11 (2010-2017).

BMW 5-serie som stasjonsvogn er en drømme-familiebil for mange. Nå får du den også med ladbar drivlinje og firehjulsdrift.

Men gjennom årene har markedet endret seg. Innen dagens 5-serie kom på markedet, var det ikke lenger stasjonsvogn som sto øverst på ønskelisten til norske bilkjøpere. SUV-ene hadde for lengst tatt over.

I tillegg kommer altså overgangen til rene elbiler.

Dermed blir i utgangspunktet markedet for 5-serie begrenset.

Men akkurat 530e xDrive Touring er svært godt tilpasset norske kjøpere. Les hvorfor vi mener at dette kan være et godt alternativ til elbil.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen drivlinje. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Norske BMW 5-serie-eiere: – Litt kluss må man regne med

Hva er nytt:

530e xDrive Touring betyr romslig stasjonsvogn med ladbar drivlinje og firehjulsdrift. Den oppskriften bør friste mange nordmenn.

Batteriet er på 11,2 kWt. Det gir en offisiell rekkevidde på 52 kilometer, målt etter den nye og strengere målemetoden WLTP. Dermed er også 5-serie utstyrt med en batteripakke som gir en fornuftig rekkevidde.

BMW holder fortsatt på løsningen med å kunne åpne bare vinduet på bakluka. En praktisk funksjon mange setter pris på.

Offisielt forbruk er 0,18 liter/mil. Men som vi har sagt flere ganger før: Dette tallet er nesten helt uinteressant. Her handler det om bruksmønster. 52 kilometer rekkevidde gjør at den for svært mange dekker den daglige kjøringen, uten at det trengs å starte bensinmotoren.

Sistnevnte er for øvrig en firesylindret 2-liter på 184 hk. Den jobber sammen med en elmotor – og gir en såkalt systemeffekt på 292 hk og et dreiemoment på 420 Nm. Nøyaktig den samme drivlinjen du finner i lillebror 330e xDrive Touring, med andre ord.

Bagasjerommet i 530e er på 430 liter. Det er "bare" 20 liter mer enn 330e – men det er mer romslig enn tallene skulle tilsi. Som vi er vant med fra ladbare hybrider, er gulvet løftet for å gi plass til batteripakken.

Bagasjerommet i en "vanlig" 5-serie er på 570 liter.

Gulvet i bagasjerommet er hevet – men her er det fortsatt mye plass. Du kan også ha 100 kilo på taket – og trekke henger på 2 tonn.

Prisen på 530e xDrive Touring starter på 640.600 kroner (ink. levering). Men ingen kjøper denne bilen uten minst 100.000 kroner i ekstrautstyr. De fleste betydelig mer. Testbilen er for eksempel en eDrive M Sport-utgave, som er veldig populær, og som koster fra 740.623 kroner. I tillegg til det har "vår" bil rikelig med ekstrautstyr, slik at lopper deg for 900.000 kroner. Utstyr koster penger, med andre ord. Ikke se deg blind på startprisen.

Det er verdt å merke seg at 530e xDrive Touring koster drøyt 70.000 kroner mer enn 330e xDrive Touring. Hvis du ikke trenger de ekstra literne med bagasjerom, eller 2 tonn hengervekt i stedet for 1,5 tonn, er det en god slump med penger ...

Audi og Mercedes har også biler i denne klassen. Men henholdsvis A6 55 TSFIe quattro (367 hk) og E300de T 4Matic (306 hk) er begge betydelig dyrere.

PS: BMW tilbyr en "prestasjonsmodell" av ladbar 5-serie: 545e xDrive. Men den får du kun som sedan. 394 hk gir sportsbilytelser – og vi lover å komme tilbake med test av denne, også.

BMWs laserlys fungerer imponerende godt og gir nærmest dagslys foran bilen på kveldene.

Lyst på brukt 5-serie? Denne får du rimelig nå

Hvordan fungerer det?

Når BMW lager familiebiler, er det med et litt annet utgangspunkt enn mange andre. Joda, det skal være romslig, praktisk og komfortabelt – men også kunne by på kjøreglede.

5-serie har derfor lang tradisjon for å være en av de mest sportslige stasjonsvognene du kan få. Den nye er intet unntak. Drivlinjen gir et potent fraspark. 0-100 km/t tar 6,1 sekund – og du får høy effekt helt fra bunnen av, takket være elmotoren.

Men du merker at dette er blitt en stor bil. Ikke bare fordi den ladbare utgaven med en tung batteripakke bidrar til egenvekt på knappe 2 tonn – men også fordi den er 4.96 meter lang. Det er mye bil som skal dras gjennom svingene.

Vi tok med oss 530e på langtur, for å sjekke forbruket. Her er vi på Haukelifjell.

Vi har kjørt 5-serier som er mer sportslige enn denne, og 330e xDrive er betydelig mer "leken" ved aktiv kjøring.

Til gjengjeld er komforten i 530e skyhøy, noe som underbygges av gode seter (ekstrautstyr) og imponerende lavt støynivå. Trolig er det en naturlig og riktig at fokus dreies mot økt komfort i en så stor familiebil ...

Vi tester både forbruk og rekkevidde. Grundig. Rekkevidde på ren strøm er rundt 40-45 kilometer under forholdene i testperioden. Temperaturen varierer mellom null grader og pluss 10. Vi tviler ikke på at du vil klare +/- oppgitt rekkevidde på sommerføre.

Forbruket er som vi har vært innom avhengig av bruksmønster og hvor ofte du lader. Men vi sjekker forbruket på langkjøring – der en del ladbare hybrider faller gjennom, på grunn av en tørst bensinmotor. Her synes vi BMW lander på beina.

Vi starter med fulladet batteri og kjører i hybridmodus, hele veien:

60 kilometer = 0,37 l/mil

120 kilometer = 0,45 l/mil

250 kilometer = 0,64 l/mil

400 kilometer = 0,65 l/mil.

Turen gikk fra Vikersund – over Haukelifjell – til Sauda. Snittfarten var 68,8 km/t.

Rekkevidden på strøm virker absolutt realistisk.

På returen starter vi med tomt batteri – men bruker navigasjonen. Da kan bilen selv planlegge hvordan batteriet skal lades/brukes underveis – avhengig av topografi, fartsgrenser og trafikk.

Interiøret oser premium. Det veldig bra infotainmentsystem med menyhjul og knapper, glimrende head up display og et tykt og godt ratt. Men de digitale instrumentene er ikke verken pene eller brukervennlige.

I starten er forbruket naturligvis høyere enn den første turen. Men underveis synker det. Vi noterer oss 0,76 l/mil etter 300 kilometer. I løpet av hele turen på 400 kilometer (med sammenlignbare kjøreforhold), blir forskjellen forsvinnende liten: 0,68 l/mil kontra 0,65 l/mil.

Det finnes dieselbiler som vil gi lavere forbruk på langtur. Men husk at den ladbare hybriden gir svært lave drivstoff-kostnader i hverdagen, for alle som har "normal" daglig kjørelengde.

Fred var først med heftig BMW i Norge

Mange kunder i Norge vil velge M-pakke - slik testbilen er utstyrt med. Da får den et barskere utseende. 5-serie har dessuten en mindre "prangende" grill, enn mange av de andre nye modellene til BMW.

Bilen for deg hvis:

Du ikke er helt klar for elbil ennå – og vil ha høy premiumfaktor

Ikke bilen for deg hvis:

Du har veldig mye langkjøring – da er kanskje diesel et bedre alternativ?

Baksetepassasjerene har det veldig bra i 5-serie – så lenge du ikke må sitte i midten.

Eierne mener

Det ligger over 1.000 vurderinger av BMW. 26 av disse tar for seg nye 5-serie – og den får best snittscore av alle 5-serie generasjonene: 9,4 av 10 mulige poeng. Men enn så lenge er det ingen omtaler av 530e xDrove Touring.

– Dette er en liten gavepakke fra norske politikere

BMW 530e xDrive Touring Motor og ytelser: Motor: Elmotor + bensin Effekt: 292 hk / 420 Nm 0-100 km/t: 6,1 sek. Toppfart: 225 km/t Forbruk (WLTP): kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 11,2 kWt Rekkevidde: 52 km (WLTP) Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 493 x 212 x 149 cm Bagasjerom: 430 / 1.560 liter Vekt: 1.960 kg Tilhengervekt: 2.000 kg Taklast: 100 kg Pris: Startpris: 640.623 kroner Pris testbil: 899.916 kroner

