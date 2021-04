Slik var kjendisenes korona-påske

Fjorårets påske var nærmest blottet for tradisjoner. Hytteforbudet gjorde at folk måtte holde seg hjemme og de fleste var enda i sjokk over pandemien som overtok livene våre.

Et år senere lever vi fortsatt med restriksjoner, men mer kunnskap, gode smittevernsrutiner og vaksine har gitt muligheter for en mer tradisjonell påskefeiring.

Restriksjonene gjør midlertid at vi har måttet være restriktiv med hvor mange vi har besøk av på hytta. Det har gjort at mange har måttet holde seg hjemme, og påskefjellet har slettes ikke vært så fullt som det pleier.

Vi har tatt en prat med norske kjendiser for å høre hva de har brukt tiden på i påskeferien.

Godteri og omgangssyke

Jan Thomas (54) og kjæresten Harlem Alexander (33) har brukt ferien i Oslo:

– Her har det bare vært oppturer. Vi har slappet av og gått tur med venner. Dessuten har vi sett mye på TV og spist alt for mye godteri, forteller de.

En annen som har tilbragt påsken hjemme er blogger Sophie Elise Isaksen (26). Hun forteller at hun har jobbet, og i motsetning til Jan Thomas har hun hatt noen nedturer:

– Har hatt omgangssyken og så ble bilen min gjort hærverk på.

Til tross for det har hun vært i godt humør og legger til at hun håper på en mer «påskete påske» neste år.

Avlyste påskeplaner

Linni Meister (35) avlyste Geilo-tur og ble i Oslo. Hun forteller at hun og sønnen har sett på serier, spilt en god del brettspill og TV-spill. I tillegg har de malt påskeegg og ikke minst spist en enorme mengder godteri.

SKJÆRTORSDAG: Meister jobbet én dag i påsken. Hun var nemlig med på «Hele Norge gamer» på NRK. Foto: Meisterlinni @Instagram

– Har prøvd å lade batteriene mest mulig. Jeg har badet masse i badekaret mitt, FaceTimet mye med venner, møtt to av mine beste venninner, lagd god mat og bakt en del.

Årets nedtur for Meister er at det ikke ble noe snowboarding sammen med sønnen. Han brakk nemlig foten for en måned siden.

En annen som fikk ferien sin avlyst var Lene Alexandra Øien (39). Hun skulle tilbringe påsken på Fyri i Hemsedal, men hotellet stengte ned.

– Så da har jeg istedenfor hatt «intervaller» med trening. I tillegg har jeg pugget matte og naturfag. Første eksamen er om 4 uker, forteller hun.

– Jeg har også besøkt min herlige bestemor som jeg er så glad i. Nordlending. Ærlig, ekte og rett fra levra, spøker hun.

SOLVEGGEN: Bettan sender oss dette bilder og forteller at hun har kost seg i vårsola. Foto: Privat

Elisabeth Andreassen (63), bedre kjent som Bettan, skulle egentlig til kjærestens leilighet i Trysil, men avlyste turen på grunn av koronarestriksjonene. Heldigvis har hun en hytte rett utenfor Oslo:

– Jeg hadde bursdag og vi koste oss med utegrill og påskehygge. Vi har også ryddet i hagen og gjort vårstell.

KOS: Det har ikke manglet på kosen på hytta til Bettan i påsken. Foto: Privat

Dessuten har hun brukt tiden på å øve og forberede turneen «Bettanita» som hun snart skal ut på sammen med Anita Skorgan.

Flytting, ensomhet og upopulær aprilsnarr

Martine Lunde (25) har brukt påsken på å flytte. I januar i fjor kjøpte hun nemlig leilighet og endelig er den innflytningsklar.

– Nå er jeg veldig lei av flytteesker og kaos. Har ikke vært så mye påske for min del, men har fått vært litt med familie og en venninne også, sier hun.

GOD NYHET: Isabelle Eriksen driver i disse dager og leser inn boka si «Innsatt nummer 19/227» på lydbok og har sendt oss dette bildet av seg selv. Foto: Privat

Isabelle Eriksen (24) forteller at hun har vært alene hjemme hele påsken og at det har opplevdes som en nedtur:

– Jeg har nesten ikke merket at det har vært påske og helligdager.

Joakim Kleven (27) fra «Bloggerne» forteller at han har gjort svært lite i påsken, men at ferien har vært fin og avslappende:

– Jeg har spilt amerikaner med familien, lest bok, spilt gamle spill på PlayStation og vært med min beste venninne. Jo mindre planer, jo bedre spør du meg, sier han.

Monica Nyhus (33), også en «Bloggerne»-profil, forteller at de har hatt besøk av påskeharen og har hatt påskeegg-jakt sammen med barna.

1. april slo det midlertid sprekker i idyllen. Hun og ektemannen Chris Nyhus prøvde seg nemlig på en aprilsnarr. På Instagram la de ut et bilde der Monica tilsynelatende var gravid, med teksten «Secret's Out».

Spøken falt ikke i god jord hos følgerne da flere mente at graviditet ikke er noe å tulle med.

Skulle spilt 7 konserter i påsken: – Har klikka helt for meg

Stian Thorbjørnsen (39), kjent som Staysman, har fått alle konsertene sine avlyst denne påsken:

– Alle konsertene jeg utsatte fra forrige påske, forklarer han.

Han har midlertid brukt tiden fornuftig. Han har gått turer og i den forbindelse laget seg en egen turkonto på Instagram.

– Jeg tar oppgaven som Helsedirektoratets ansikt utad meget seriøst. Og ja, det har klikka helt for meg under denne pandemien. Egen turkonto liksom, sier han og legger til:

– Hvor ble det av pilsen, pizzaene og damer som viser pupper på første rad?

Turer i fjellet og fjæra i nord

Erlend Elias Bragstad (38) har vært på besøk i Nord-Norge.

– Spist deilige middager med min mor og stefar etter at vi hadde testa oss tre ganger og følte oss helt «safe». Så det har rett og slett vært en helt fantastisk påske, litt slik som når vi var barn.

Han beskriver en påske med krim, deilig mat, lange turer og godteri på kveldene.

– Så har vi snakket og mintes vår far. En påske med masse mimring og kjærlighet.

– Vil ikke reise før det er lov

Monica Gaustad (41), kjent som «Moccababe», synes det er lite å finne på under pandemien.

HJEMME: Moccababe kjeder seg hjemme i påsken. Foto: Privat

Hun forteller at hun er lei av korona, men at hun ikke vil reise før det er lov.

– Da synes jeg det er bedre å jobbe, drikke champagne og spise donuts, sier hun og sender oss et bilde av seg selv.

Påske på fjellet

Få av de vi snakker med har vært på fjellet, men en av de som forteller om en påske i fjellheimen er Carina Dahl (35). Hun sier at hun føler seg heldig som fikk være på fjellet og påpeker at det ikke er en selvfølge for de som ikke har egen hytte.

– Jeg var på Hafjell i ni dager med tre mennesker. Lagde sykt mye god mat. Og jeg som elsker ski; både bortover, nedover og oppover, fikk gjort litt av alt.

– Var ganske uvant å ikke være sosial og masse mennesker i påsken og heller ikke spille noen konserter. Men jeg brukte tiden på å ferdigstille neste musikkvideo og cover til låta jeg slipper nå den 16. april.