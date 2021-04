Johnny (53) måtte avlyse påskeferien da han testet positivt – så kom kontrabeskjeden

Johnny Bjergene skjønte ingenting da han testet positivt for korona. Etter å ha tatt tre koronatester er han fortsatt usikker på om han har hatt korona eller ikke.

Første helgen i påskeferien bestemte Johnny Bjergene og resten av familien seg for å ta en koronatest. Familien skulle nyte påsken på hytta og ville være helt sikre på at ingen var smittet.

– Jeg hadde ingen symptomer og var helt sikker på at testen ville være negativ, sier Bjergene.

Palmesøndag kom sjokkbeskjeden. Johnny hadde testet positivt og nå måtte han og ti nærkontakter i karantene. Dette ble starten på flere dager med kaos, forvirring og en rekke koronatester.

– Det var veldig surt. Jeg hadde virkelig gledet meg til påskeferien, sier Bjergene.

MANGE TESTER: Det har blitt flere tester på Johnny etter at han først testet positivt. Illustrasjon. Foto: Jil Yngland / NTB

– Ingen vet

Etter å ha sittet noen dager i isolasjon begynte Bjergene å lure på om noe var feil. Han hadde fortsatt ingen symptomer og alle nærkontaktene hadde testet negativt.

– Jeg hadde en følelse av at noe ikke stemte, så jeg tenkte: «Søren heller, jeg tar en ny test», sier Bjergene.

Tilbake på teststasjonen i Jessheim fikk Bjergene testet seg igjen og dagen etterpå kom resultatet. Nå var testen negativ.

– Det var veldig forvirrende. Smittesporerne hadde aldri vært borti noe lignende og skjønte ingenting, sier Bjergene.

Det ble bestemt at 53-åringen skulle ta en tredje koronatest, men også denne kom tilbake negativ.

Kommunen tok kontakt med Folkehelseinstituttet og fylkeslegen for å høre hva man gjør i denne typen situasjoner. Det ble da bestemt at Bjergene skulle sitte i isolasjon resten av tiden, selv om han har testet negativt to ganger.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har hatt korona, men hvem vet. Man begynner jo å lure på om man egentlig kan stole på disse testene, sier Bjergene.

– Testene er veldig nøyaktige

Det at noen tester positivt først og så negativt, er svært uvanlig, men teknisk mulig, sier Ullensaker kommune.

– Hva som har skjedd i dette konkrete tilfellet er vanskelig å si. Vår samarbeidspartner som utfører testing på testasjonen skal følge ordinære smittevernrutiner for testing, vi vil følge opp og undersøke at dette gjøres, sier enhetsleder Elisabeth Grøtli Nordal i en e-post til TV 2.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at testene som analyseres på laboratoriene, er veldig presise. Aavitsland mener derfor at Bjergene etter all sannsynlighet har hatt korona da den første testen ble tatt.

HADDE KORONA: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at Bjergene etter all sannsynlighet alle korona da han ble testet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Jeg vil tro at det mest sannsynlige her er at han har gjennomgått infeksjonen uten noen særlige symptomer. Det er ikke så uvanlig. Så har han testet seg helt på slutten av denne infeksjonen og da har testen vært positiv. Tre dager senere er de siste restene av viruset er borte og han tester negativ, sier Aavitsland.

Det er derimot ikke umulig å teste positivt på en koronatest selv om man er helt frisk.

– Det kan være at det har skjedd en feil med prøvetakingen eller i laboratoriet, eller at det har vært en forbytting av prøver, sier overlegen.

– Byttet ikke hansker

MISTENKER FEIL: Johnny mistenker at det har skjedd en feil ved teststasjonen, selv om FHI sier at han trolig har hatt korona. Foto: Privat

Johnny Bjergene synes det er vanskelig å forstå hvordan han kunne teste både positivt og negativt med bare noen dagers mellomrom. Han mistenker at det kan har skjedd en feil på teststasjonen.

– Jeg reagerte på at personen som testet meg ikke byttet hansker etter å ha testet de i bilen før meg. Man hoster og harker litt etter å ha tatt en sånn test, så det er nok ikke umulig at det kan ha kommet smitte fra noen andre, sier Bjergene.

Da Bjergene tok sin andre og tredje test, la han merke til at de ansatte byttet hansker mellom hver test.

– Det er umulig å vite hva som har skjedd, men jeg lurer jo veldig på hvor den smitten kommer fra, sier Bjergene.

Falsk trygghet

Bjergene har sittet i isolasjon hele påsken. Det samme måtte hans to sønner og åtte andre nærkontakter.

– Det ble ikke helt den påsken vi hadde sett for oss. Vi fikk ikke dratt på hytta i fjor heller så vi hadde virkelig gledet oss til ferien. Det er kjedelig, men vi skal ikke klage, sier Bjergene.

Han synes det verste med hele situasjonen er at han fortsatt ikke vet om han har vært smittet.

– Jeg vil jo selvfølgelig vite det. Det greit å vite om jeg har antistoffer eller ikke, spesielt i forhold til vaksinasjon, sier Bjergene.

I tillegg er 53-åringen begymret for at han ikke er den eneste som kan ha testet positivt uten å være smittet.

– Det er ikke bra hvis folk får en falsk trygghet og tror at de allerede har hatt korona. I verste fall kan man ende opp med å smitte masse folk før man skjønner hva som skjer, sier Bjergene.