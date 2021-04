En tredjedel ble innlagt på nytt innen fire måneder: – Vi må ta dette seriøst

Også i Norge viser studier at personer som får alvorlig sykdomsforløp med korona, har økt risiko for å trenge helsehjelp senere.

Stadig flere studier viser at mange sliter med alvorlige senskader etter å ha vært smittet av korona.

I en ny studie fra Storbritannia undersøkte forskere sykdomsforløpet til 48.000 personer etter at de hadde blitt skrevet ut fra sykehus.

Da kom det frem at nesten en tredjedel av pasientene hadde behov for en ny innleggelse innen det hadde gått fire måneder.

I tillegg døde én av åtte pasienter døde etter de hadde blitt skrevet ut.

I lys av de alvorlige funnene, tar leger nå til orde for at vi i mye større grad bør overvåke pasienter i tiden etter de har hatt alvorlig sykdom. På den måten kan man kanskje oppdage skader på organer og andre komplikasjoner på et tidlig stadium.

FHI forteller at studier i Norge også indikerer at personer som har vært innlagt på sykehus har større behov for helsehjelp i etterkant.

– Bekymringsfullt

Det er godt kjent at viruset kan føre til alvorlige pusteproblemer. Mindre kjent er det kanskje at korona også kan gi alvorlig skade på organer som hjerte, lever og nyrer.

Den nye studien er et samarbeid mellom forskerne ved University College London, University of Leicester og the Office for National Statistics i Storbritannia.

Forskerne har sett på journalene til 48.000 personer som har blitt skrevet ut fra sykehus etter korona, for å se om de hvordan de klarte seg i etterkant.

De så på behov for ny innleggelse, om folk døde etter å ha vært alvorlig syke og om de hadde puste-, hjerte, lever og nyreproblemer, eller fikk diabetes.

Etter 140 dager hadde nesten en tredjedel behov for innleggelse igjen, og én av ti hadde dødd.

Ifølge forfatterne dreide dette seg heller ikke bare de eldre personene som ble undersøkt i studien. Forskerne mener funnene må tas på alvor.

– Dette er bekymringsfullt og vi må ta dette seriøst, sier lege Amitava Banerjee ved instituttet for helseinformatikk ved University College London til The Guardian.

– Vi viser helt klar her at dette er langt fra godartet sykdom. Vi må overvåke pasienter etter korona slik at vi kan bli oppmerksomme på organsvikt tidlig, sier hun.

UNDERSØKT: Etter spørsmål fra TV 2 har fagdirektør Frode Forland med kolleger i Folkehelseinstituttet sett over studien fra Storbritannia. Foto: Simen Askjer / TV 2

Økt forbruk av helsetjenester

Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke informasjon som tilsvarer den engelske studien i Norge. De kan derfor ikke svare på hvor mange nordmenn som har hatt behov for ny innleggelse etter fire måneder.

– Dette kan vi trolig studere ved å koble sammen ulike registre etter hvert, sier fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland.

Han viser samtidig til at en norsk studie har undersøkt bruken av helsetjenester for pasienter med alvorlig covid-19, som har hatt behov for sykehusinnleggelse. Studien viser samme tendens.

– Studien viste at sykehusinnlagte sannsynligvis hadde økt forbruk av helsetjenester etter covid-19. Tilsvarende økning ble ikke sett blant pasienter med mild covid-19, sier Forland.

INTENSIVAVDELING: Det kreves mye utstyr på intensivavdelingen for koronasyke på Haukeland sykehus. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mulig svakheter

Når det kommer til studien fra Storbritannia, oppgir forfatterne at diagnosen for ny innleggelse ikke ble registrert. Dette mener Forland er en svakhet ved studien.

– I kontrollgruppen uten covid-19 ble 9,2 prosent også innlagt på sykehus, så ny innleggelse på grunn av covid-19 burde være betydelig lavere enn 29,4 prosent, sier Forland.

Forfatterne nevner også at terskelen for å bli gjeninnlagt etter covid-19 kan være lavere enn vanlig.

– Det kan også være forskjellig praksis i hvor raskt pasienter blir utskrevet, noe som kan øke behovet for ny innleggelse. Kanskje dette har vært tilfelle i England, som også har sett mer press på helsevesenet enn Norge, sier han.

Fagdirektøren forteller at han også er bekymret for at mange opplever senskader etter korona også i Norge.

Økt risiko

Selv om det stadig publiseres nye studier, er mye fortsatt usikkert.

Uforklarlige langtidssymtomer som vedvarer i mer enn fire måneder etter personer har vært smittet av korona kalles gjerne «long covid». Leger jobber fortsatt med å finne et mønster i hvorfor noen opplever senskader så lenge etter de ble smittet.

Forland viser til at i FHIs kunnskapsoppsummering som ble publisert tidligere i mars, fant de at mange pasienter hadde minst ett symptom ved seks måneders oppfølging.

– De vanligste symptomene var tungpust, tretthet og nedsatt lukt- og smakssans. Funnene fra vår rapport er heterogene, men indikerer at alvorlighetsgraden av covid-19 er forbundet med økt risiko for langvarige symptomer, sier fagdirektøren.

FHI mener at studien tyder på at personer som får et alvorlig sykdomsforløp med korona, også løper økt risiko for langvarige symptomer.

– Pasienter som er innlagt på intensivavdeling med covid-19 ser ut til å ha størst risiko for å utvikle langvarig covid-19, sier han.

INNLEGGELSE: Foreløpig har vi ikke gjennomført studier i Norge som ser på hvor mange som har behov for ny innleggelse etter å ha vært alvorlig syke med korona. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Uklar sammenheng

Samtidig er det uklart om symptomene er spesifikke for covid-19 eller gjenspeiler mer generelle senvirkninger av intensivbehandling og virusinfeksjoner ettersom det ikke har blitt gjennomført kontrollerte studier.

Forland forklarer at mange pasienter som legges inn på intensivavdelinger etter invasiv medisinsk behandling opplever postintensivsyndrom (PICS), som deler mange likheter med langvarig covid-19.

Forskerne i den britiske studien mener vi i større grad må overvåke koronapasienter etter de har blitt skrevet ut fra sykehus for å oppdage komplikasjoner og organsvikt på et tidlig studium.

– Hvordan gjøres dette arbeidet i Norge? Er vi flinke nok til å følge opp personer etter de har vært innlagt?

– Personer med langvarige symptomer bør kontakte lege for oppfølging. Vårt inntrykk er at dette tas på største alvor både av primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Forland.