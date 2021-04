– Det som er helt klart er at Dortmund ikke har planer om å selge Haaland

Erling Braut Haaland passerer legende etter legende for hvert mål han scorer i Mesterligaen. Nå står 20-åringen i fare for å måtte spille i Europaligaen neste sesong.

Etter fire målløse kamper på rad inntar Erling Braut Haaland tirsdag favorittscenen. Mesterligaen.

20-åringen har allerede rukket å bli Norges mestscorende i turneringen med sine 20 mål.

Han har allerede passert spillere som Sadio Mané, Ronaldinho og Francesco Totti.

Det er kun ti mål opp til Wayne Rooney, Kaká og Samuel Eto´o. På den reisen vil han også passere Steven Gerrard, Frank Lampard, Robin van Persie og Ryan Giggs.

Klatringen på listen kan likevel ta litt lengre tid enn planlagt for jærbuen.

For øyeblikket ser det tøft ut med tanke på Mesterliga-spill neste sesong for Borussia Dortmund. Skulle de ikke klare å kvalifisere seg er spørsmålet om Haaland må ta et sabbatsår fra turneringen, eller om han velger å dra videre til en større klubb.

– Kan skje at både Haaland og Sancho blir solgt

Borussia Dortmund kan havne i en real skvis dersom de ikke klarer å kvalifisere seg til Mesterligaen.

Haaland har beilere fra de største klubbene i Europa og uten Mesterliga-spill vil det trolig bli vanskelig for gultrøyene å holde på stjernespissen.

– Det kan by på problemer, men Dortmund planlegger fremtiden med Haaland på laget. Uavhengig om de må spille i Europaligaen. De har likevel bestemt seg for å selge ham dersom en klubb legger inn et bud på rundt 1,5 milliarder kroner. Det har de fortalt agenten Mino Raiola og hans far Alfie.

Det sier Sebastian Kolsberger til TV 2. Han jobber tett på Dortmund som journalist for den tyske storavisen Bild.

Han tror at Dortmund fort kan havne i den kinkige situasjonen hvor de må selge både Erling Braut Haaland og Jadon Sancho i sommer.

Sistnevnte var forrige sommer sterkt ryktet til Manchester United, men gultrøyene klarte å holde ham i Tyskland. Dermed var det ventet at Sancho ville bli solgt denne sommeren, mens Haaland skulle ta én sesong til hos Dortmund.

– Sancho krever de rundt 1 milliard for, mens de vil ha rundt 1,5 milliarder for Haaland. Det kan skje at begge blir solgt, sier Kolsberger.

At både Haaland og Sancho forlater klubben i sommer tror ikke reporter og fotballekspert i VSport, Jan Åge Fjørtoft, man vil få se.

– Nei, det tror jeg ikke. Sommerens overgangsvindu kommer til å ha sine egne regler. Det er helt umulig at så store summer som har vært tidligere vil skje nå. Det ser ut til at Dortmund ikke klarer å komme seg til Mesterligaen, så det er klart at det kan påvirke det. Jeg ser ikke for meg at de selger begge to, sier den tidligere Bundesliga-proffen.

Ingen planer om å selge Haaland

Administrerende direktør i Dortmund, Hans-Joachim Watzke, uttalte mandag til sportsstrømmetjenesten DAZN at de har Haaland med i neste sesongs planlegging.

– Vi kommer til å snakke med Erling, faren og agenten hans. Vi ønsker tross alt at han skal trives her og score mål for Dortmund også neste sesong. Vi har ingen alternativ plan, sa Watzke.

Samtidig var Dortmund-sjefen noe vagere da han fikk samme spørsmål om Jadon Sancho. Da svarte Watzke at de ville være villig til å lytte til bud som var eksepsjonelt gode, og ta dem opp sammen med spiller og agent.

– Det som er litt interessant er at både kjøpende og selgende klubb har økonomiske problemer. Det er også verdt å merke seg forskjellen på hva Watzke svarer rundt Haaland og Sancho, sier Jan Åge Fjørtoft til TV 2.

Fjørtoft tror at Dortmund gjorde en avtale med Jadon Sancho forrige sommer om at de skulle se hva som skjedde denne sommeren.

– Det som er helt klart er at det ikke er noen planer om å selge Erling fra Dortmunds side.

Fjørtoft tror likevel at dersom en klubb slenger 1,5 milliarder kroner på bordet slik markedet er nå, vil det være vanskelig for de gulsvarte å takke nei.

Tror klausulen er høyrere enn det som er skrevet i mediene

Forrige uke tok det fullstendig fyr da Alfie Haaland og superagenten Mino Raiola ble filmet på en flyplass i Barcelona.

I den spanske storbyen skal duoen ha vært i møter med Barcelonas klubbledelse, før de dro videre til hovedstaden og møtte Real Madrids ledelse.

Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano hevder at duoen har innledet samtaler med fem toppklubber, som skal være interessert i Norges spissjuvel.

Flere medier har skrevet at Haaland har en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben for 750 millioner kroner i 2022. Klausulen har aldri blitt bekreftet av Dortmunds ledelse.

Jan Åge Fjørtoft mener også at klausulen er høyere enn det som har blitt skrevet.

– Klausuler er veldig vanlig i Tyskland, noe vi sist så da Marco Rose valgte å dra fra Mönchengladbach. Det som er interessant er at det ikke er offentlig hva Haalands klausul er. Mange har sagt at den er 75 millioner Euro, men slik jeg har forstått det er den høyere, sier VSport-reporteren.

– Det ville virkelig være et mareritt for Dortmund

Erling Braut Haaland måtte ta til takke med null mål under Ståle Solbakkens tre første landskamper. I helgen fortsatte han måltørken da Dortmund tapte skjebnekampen mot Eintracht Frankfurt.

Tapet sørger for at det nå er syv poeng opp til Eintracht. Et forsprang det kan vise seg å bli vanskelig å ta igjen.

Dortmund har to muligheter til å kvalifisere seg til Mesterligaen neste sesong. De må enten klatre opp til topp-fire i Bundesliga, eller så må de vinne Mesterligaen.

Ifølge Bild-journalist Sebastian Kolsberger vil det være krise for Dortmund å ikke få delta i Mesterligaen neste sesong.

– De vil tape hundrevis av millioner kroner dersom de ikke klarer å kvalifisere seg til Mesterligaen. Det vil også gi dem store problemer med tanke på nye signeringer. Europaligaen er ikke attraktiv nok for spillerne Dortmund helst vil ha, sier Sebastian Kolsberger og legger til:

– Dersom de ikke klarer å kvalifisere seg til Mesterligaen vil Dortmund trenge minst to år på å gjenreise seg. Det vil virkelig være et mareritt for dem, og noe ingen kunne forutsett.

Så mørkt ser ikke Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke på scenarioet hvor de ikke kvalifiserer seg til Mesterligaen.

– Uavhengig av hva som skjer denne eller neste sesong trenger vi ikke å søke om lån, eller gjøre noen salg for å lette på økonomien. Vi er ikke under noe som helst press, sier Dortmund-sjefen til DAZN.

