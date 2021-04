Haalands agent slår tilbake mot pengeryktene: – Fake news

Mino Raiola avkrefter at han selv kan tjene 200 millioner kroner på Haaland-overgangen.

I kjølvannet av overgangsryktene rundt Erling Braut Haaland, florer det også av rykter på hvor mye hans agent Raiola og far Alfie Haaland kan tjene på en overgang.

Spanske RAC1 – vidererapportert av Marca – hevder det er snakk om store summer som går rett i lommen til agent og far. De to skal angivelig be om omtrent 200 millioner kroner hver.

Det valgte Raiola selv å slå tilbake mot natt til mandag.

– «Fake news» sprer seg raskt og langt, skrev superagenten på Twitter og refererte til tallene som ble publisert av RAC1 og Marca.

Fake news travel quick and far 🚀 pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

RAC1-journalisten Gerard Romero, hevder at det ble utbetalt store summer også da Braut Haaland signerte for Borussia Dortmund. Angivelig inneholdt avtalen 150 millioner til Raiola og 100 millioner til far.

Bruker store summer på agenter

Haalands Dortmund møter Manchester City i Champions League tirsdag. City-manager Pep Guardiola har i den anleding uttalt at Dortmund bruker mye penger på nettopp agenter.

– Man finner ikke en eneste spiller i Borussia Dortmund uten kvalitet, sa Guardiola helgen før møtet med de gulkledde.

– De har brukt mye penger på unge spillere og betaler agenter mye penger for få inn disse spillerne, fordi de har en utrolig kvalitet, la spanjolen til.

City selv har også brukt en liten pengeslant på agenter. The Daily Mail skiver at Manchester-klubben har brukt i overkant av 300 millioner på agenter det siste året, der Ruben Dias var den største overgangen.

De lyseblå er en av klubbene som er koblet til Haaland, men på fredagens pressekonferanse presiserte Guardiola at de allerede har alternativer og at pengene ikke strekker til.

– Vi har nok spillere i førstelaget nå og interessante spillere i akademiet, med økonomien i fotballverden nå kommer vi ikke til å signere en spiss denne sesongen, sa manageren.

Se Manchester City – Borussia Dortmund fra kl. 20.00 tirsdag på TV 2 Sport 1.

Erlings potensielle monsterlønn

I tillegg til de nevnte summene som kan gå til Raiola og Alfie Haaland skriver RAC1 om hvilken lønn jærbuen krever. Dersom superspissen skal signere for Barcelona, skal han visstnok kreve en lønn på 300 millioner kroner i året. Samtidig som det er et krav at Lionel Messi blir værende i klubben.

En årslønn på 300 millioner tilsvarer en ukelønn på nesten 5,8 millioner kroner. Dette ligner lønnen til spillere som Neymar, Antoine Griezmann og Luis Suarez.

DE FEM BESTE BETALTE I EUROPA: Lionel Messi topper listen med over det dobbelte av andremanns lønn. Foto: L'Eqiupe.

Tall fra L'Equipe sier at disse tre tjener omtrent 6 millioner kroner i uken, noe som gjør dem til de best betalte fotballspillerne, kun slått av Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Sistnevnte topper inntektslisten med en ukelønn på svimlende 21 millioner kronner.