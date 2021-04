Vandaliserte grafittikunst verdt over 3, 7 millioner kroner med et uhell

– Vi ringte politiet umiddelbart, sier Kang Wook, administrerende direktør for Contents Creator of Culture, medarrangør av utstillingen, til ABC News.

Forrige søndag oppdaget ansatte ved et galleri i Sør-Korea nye penselstrøk på et stort grafittimaleri av den amerikanske grafittikunstneren JonOne.

Små strøk av mørkegrønn maling var plutselig å se på det nesten 17 kvadratmeter store kunstverket. På overvåkningskameraer kunne en se to personer male på lerretet.

Et ungt par i 20-årene, som besøkte utstillingen 28. mars, ble raskt arrestert og avhørt av politiet. Det hele viste seg å være en stor misforståelse.

MINIMERE SKADEN: Byrået som har ansvaret for utstillingen vil vi gjøre det beste for å minimere skaden som ble påført maleriet. Det sier en av utstillingens medarrangører til ABC News. Foto: REUTERS/ Minwoo Park

Maling og pensler foran maleriet

Kunstneren JonOne fullførte det store kunstverket «Untitled» under et graffiti-museumshow, «The Great Graffiti» i Seoul i 2016. Utstyret og malingen som ble bruk ligger fortsatt framme foran verket som en del av utstillingen.

Kang Wook, som er medarrangør av utstillingen, sier rekvisittene ligger der for å belyse historien til kunstnerens arbeid. Det unge paret i 20-årene trodde imidlertid at malingen lå framme til bruk for tilskuere, og det er derfor de skal malt de ekstra strøkene.

– De trodde de fikk lov til å gjøre det som deltakende kunst og gjorde en feil, sa lederen for utstillingen i Seoul til Reuters.

Vil forhindre at det skjer igjen

Kunstverket er ikke rammet inn på grunn av sin store størrelse, og er det eneste i utstillingen som ikke er beskyttet av ramme.

Byrået som har ansvaret for utstillingen har i ettertid av hendelsen lagt til ekstra retningslinjer for tilskuere, og økt overvåkingen rundt verket for å forhindre at slike misforståelser skjer igjen.

– På grunn av egenskapene til samtidskunst vil det være mange hendelser som disse fremover. Utstillingsarrangører må være ekstra forsiktige med å fysisk beskytte kunstverket, ettersom publikum kan misforstå kunsten til JonOnes, som noe de kan skrive på, sa Ha Jae-geun, en koreansk popkulturekspert, til ABC News.

En representant for JonOne fortalte til ABC News at JonOne «ikke planlegger å svare på hendelsen».

Noen besøkende har i ettertid tatt bilder av det ødelagte kunstverket, og Kang Wook sier til Reuters at oppmerksomheten rundt kunstverket har økt etter hendelsen. Han forteller at arrangørene er i diskusjoner med kunstneren skaden skal gjenopprettes.