Protesterer med påskeegg

Folkemengder Myanmar har tatt til gatene både dag og natt for å protestere etter at millitærjuntaen kuppet makten i landet.

Siden det har minst 550 demonstranter drept av landets sikkerhetsstyrker, ifølge den lokale menneskerettsgruppen AAPP. Lørdag fortsatte voldsbruken mot demonstranter.

I helgen har flere av landets ungdommer startet en protest hvor de deler ut påskeegg malt med protestmeldinger, skriver nyhetsbyrået Reuters. "Spring Revolution", "We must win" og "Get out MAH", som viser til juntaleder Min Aung Hlaing, er noen av det som skrives på eggene.

– Påsken handler om fremtiden, og befolkningen i Myanmar har en stor fremtid i et føderalt demokrati, sa Dr. Sasa i en uttalelse. Han er en internasjonal utsending for den avsatte sivile regjeringen.

MOTSTAND: En gruppe demonstranter holder opp egg med protestbudskap og tre fingre for å markere motstand etter millitærkuppet i Myanmar. Foto: AP Photo

Advarer mot borgerkrig og blodbad

FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, advarte før helga mot full borgerkrig og et nært forestående blodbad da hun orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen.

Schraner Burgener understreket at hun fortsatt er åpen for dialog med kuppmakerne, men advarer om at tiden er i ferd med å renne ut.

– Dersom vi venter til de er klare for dette, vil situasjonen på bakken bli stadig verre. Et blodbad er nært forestående, sa hun og ba Sikkerhetsrådets medlemmer, blant dem Norge, om «å gjøre det som trengs, det Myanmars innbyggere fortjener, for å forhindre en flerdimensjonal katastrofe i hjertet av Asia».

Tidligere denne uken advarte også Tysklands utenriksminister Heiko Maas om borgerkrig i landet.

– Militærjuntaen har drevet Myanmar til randen av katastrofe på få uker. Mer enn 500 mennesker er allerede drept og tusenvis flykter, sier Maas i en kommentar publisert i en rekke tyske aviser lørdag.

Maas krever at alle aktører må øke presset på regimet slik at Myanmar til slutt går med på å snakke sammen med partnerlandene i Organisasjonen for sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN).

En person holder et egg i protest mot millitærkuppet i Myanmar. (Photo by Handout / ANONYMOUS / AFP) Les mer En demonstrant holder et egg med budskapet "Spring Revolution". Foto: Obtained By Reuters Les mer Demonstranter holder egg malt med protestbudskap for å vise motstand etter millitærkuppet. Foto: Obtained By Reuters Les mer

Felles fordømmelse

Lørdag møttes representanter for ti av de største opprørsgruppene, blant dem KNU, digitalt for å diskutere utviklingen i landet. Det resulterte i en felles fordømmelse av kuppmakernes voldsbruk mot demonstranter.

– Militærrådets ledere må stilles til ansvar, sa general Yawd Serk, som leder opprørsgruppen RCSS i Shan-staten.

Militærjuntaen kunngjorde i forrige måned våpenhvile med landets opprørsgrupper, men understreket at det ville bli gjort unntak dersom de blandet seg inn i «sikkerheten og regjeringens administrasjonsmaskineri»

Skutt og drept

I byen Monywa, rundt 750 kilometer nordvest for Yangon, ble demonstranter drept, ifølge nettavisen Myanmar Now. Videoer delt i sosiale medier viser en gruppe demonstranter som bærer bort en ung mann som tilsynelatende er truffet i hodet. Det høres skyting i opptaket.

I Thahtone øst for Yangon ble én demonstrant drept av sikkerhetsstyrker lørdag, ifølge nettutgaven til Bago Weekly Journal.

En tilfeldig forbipasserende 18-åring, som ikke deltok i demonstrasjonen, ble også skutt og drept, ifølge avisen.

(©NTB/ TV 2)