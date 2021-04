Kommer med advarsel etter angrep

De to angrepene på Kongressbygningen i USA gjør at flere politibetjenter frykter for egen sikkerhet, og søker seg andre jobber.

På torsdag ble Kongressbygningen i Washington D.C rammet av et nytt angrep da en 25 år gammel mann kjørte inn i flere politibetjenter.

En politibetjent mistet livet, og flere ble skadd.

Gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet.

Angrepet skjedde kun måneder etter at Kongressbygningen ble stormet da Joe Biden formelt skulle godkjennes som USAs neste president.

Da mistet fem personer livet, inkludert en politimann.

Søker seg bort

De to angrepene har gjort at Kongresspolitiet frykter for sin egen sikkerhet.

– I løpet av de neste tre til fem årene har vi 500 betjenter som kan gå av med pensjon. Mange av disse kan søke om pensjon i morgen. Jeg har også hatt mange unge politibetjenter som har sagt at de aktivt ser på mulighetene for å jobbe i andre avdelinger og departementer, sier politisjef Gus Papathanasiou til NBC News.

MINNES KOLLEGAEN: Tre medlemmer av Kongresspolitiet viser sin respekt til den drepte politibetjenten William Evans. Foto: Saul Loeb

– Vi sliter

Fredagens angrep, hvor politimannen William Evans ble drept, har satt dype spor på hans kollegaer. Ifølge NBC News var Evans høyt respektert.

– Vi har nå mistet to betjenter under tjeneste i år. En annen betjent har tatt sitt eget liv, og 80 betjenter ble alvorlig skadet under stormingen. Mange av disse kommer kanskje aldri tilbake i tjeneste heller, sier politisjefen.

I lys av de to dødelige angrepene har Kongresspolitiet bedt Kongressen om å skjerpe sikkerheten på området. Under en redegjørelse advarte Papathanasiou om en voksende utfordring med rekrutteringen.

Kongresspolitiet mangler 233 politibetjenter for å nå målet på 2000.

– Vi sliter med å møte eksisterende krav, til tross for at politibetjentene jobber enorme mengder med tvungen overtid, sier politisjefen.