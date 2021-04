Kraftig brann i enebolig i Oslo

Søndag kveld rykket alle nødetater ut til en kraftig brann i en enebolig på Grefsen i Oslo.

Da nødetatene ankom stedet var det stor røykutvikling.

– Det er en kjedet enebolig med tre eneboliger. Det brenner kraftig i eneboligen i midten, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Totalt ti beboere var registrert i de tre eneboligene. Alle ti ble evakuert, opplyste Stokkli til TV 2.

ENEBOLIG: Det var en enebolig som begynte å brenne søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Det er ikke meldt om personskader.

Like etter klokken 21.00 skriver Oslo 110-sentral på Twitter at brannen er under kontroll. Etterslukking er nå i gang.

