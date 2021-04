Greenwood matchvinner for United mot Brighton

Unggutten Mason Greenwood (19) fullførte snuoperasjonen åtte minutter før slutt. Det gjør at Manchester United befester posisjonen i topp fire.

Manchester United - Brighton 2-1 | se sammendrag fra kampen øverst på siden

De stanget og stanget. Til slutt brast Brighton-demningen. Mason Greenwood (19) ble dagens mann da han stupte inn 2-1-seier og tre poeng for et Manchester United-lag som dermed utnyttet de øvrige topplagenes feilskjær i helgen.

– Jeg har jobbet med headingene mine og ikke scoret en for førstelaget enda, så jeg er veldig glad for å score med hodet, sier Greenwood.

Han mottok også rosende ord fra manager Ole Gunnar Solskjær.

– Han har modnet. Han var en av våre skarpeste spillere. Målet tok han på en god måte. Det er nok noe han har lært av Eddy (Edinson Cavani), sier Solskjær.

– Mason må fortsette å score sånne mål fordi vi vet hvilket strålende talent han er. Når han kan score sånne mål, vet vi at han blir "en god en".

Avstanden opp til ligaleder City er nok for stor til å gjøre noe med, men Leicester på tredje og Chelsea på fjerde er nå på henholdsvis fire og ni poengs avstand. At United skal klare å kvalifisere seg til Champions League neste sesong virker å være tydeligere og tydeligere.

– Jeg er 99 prosent sikker på at Man. United blir topp fire. Jeg klarer ikke å se at de roter dette vekk, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Svak Pogba fikk slakt

De røde lå under 0-1 til pause etter å ha blitt hjemsøkt av tidligere United-spiller Danny Welbeck tidlig i kampen, men scoringer av Marcus Rashford og Greenwood sørget for et glis om munnen til Ole Gunnar Solskjær.

Se matchvinnerscoringen øverst!

United dominerte spillet, men maktet ikke å bryte ned et godt organisert Brighton i den første omgangen. Tempoet var også lavt og spillet preget av for mange enkle feil. Blant dem som markerte seg negativt var Paul Pogba, som mistet ballen med en elendig pasning i opptakten til Brightons 1-0-scoring. Den stod tidligere United-spiller Danny Welbeck for da han stanget gjestene i føringen etter tolv spilte minutter.

I TV 2s studio var ekspertene samstemte i sin slakt av Pogbas prestasjon.

– Du vet aldri helt hva du får. I denne førsteomgangen har du fått en sløv Paul Pogba. Det er en pasning du skal treffe på 100 av 100 ganger, sa Erik Thorstvedt.

Kollega Trevor Morley fulgte opp:

– Det er typisk Pogba. Varm eller kald. Noen ganger føles det ikke som han er til stede. Hodet er ikke i kampen. Dumme, dumme feil som om han ikke er konsentrert, sier Trevor Morley.

Rashfords tiende

United slo tilbake da timen var passert etter at Brighton mistet ballen med laget i ubalanse. Den målgivende pasningen kom ikke overraskende fra Bruno Fernandes, scoringen fra Marcus Rashford. Utligningen var spissens tiende mål i Premier League denne sesongen.

Bortsett fra et rop om straffe og et nei fra VAR da Danny Welbeck ble hindret av Harry Maguire hadde ikke Brighton mye å komme med. De stod godt imot, men måtte gi etter åtte minutter før slutt da Greenwood ble Uniteds store helt.