Martial kan miste resten av sesongen

Skadesmell for Manchester United før sesonginnspurten.

Ole Gunnar Solskjær avslørte i et intervju med klubbens egen TV-kanal før søndagens kamp mot Brighton at Anthony Martial (25) pådro seg en kneskade under landslagssamlingen med Frankrike og kan komme til å miste resten av sesongen.

– Å miste Anthony, det kan være resten av sesongen, det er veldig skuffende. Spesielt når rapportene og signalene derfra var at det ikke var alvorlig. Det ser ikke bra ut, sier Solskjær.

– Det er alltid sånn når de drar bort på landslagssamling, du krysser fingrene for at de kommer friske tilbake.

I et intervju sendt på TV 2 Sport Premium før kampen modererte imidlertid Solskjær seg litt.

– Det ser ut som han er ute i noen uker, garantert, men vi håper å få han tilbake før sesongslutt. Men vi er ikke sikre, sa Solskjær.

Martial spilte for Frankrike mot både Ukraina og Kasakhstan forrige uke, men ikke mot Bosnia i starten på denne uken.

Martial har spilt 22 kamper for United i Premier League denne sesongen, men ikke maktet å score mer enn fire mål for tabelltoeren.