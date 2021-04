Spansk storlag forlot banen i protest

Se video øverst.

Like før klinsjet Juan Cala (Cádiz) og Mouctar Diakhaby (Valencia).

Diakhaby så ut til å reagere sterkt på noe som ble sagt. Han ble holdt tilbake av flere spillere, blant andre Cádiz-spiller Fali.

Deretter gikk et samlet Valencia-lag av banen. Kampen ble stanset. Etter å ha vært i garderoben en stund, dukket lagene opp igjen på banen.

Kampen ble satt i gang igjen, men uten Diakhaby på Valencia-laget. Cala var på banen for Cádiz, før han ble byttet ut i pausen.

Valencia skriver på Twitter at Diakhaby ba lagkameratene om å gå tilbake på banen.

– Laget har holdt et møte og bestemt seg for å fortsette kampen for å kjempe for klubbens ære, men fordømmer all form for rasisme, skriver Valencia i en annen melding.

Valencia-kaptein José Luis Gayá stilte opp i intervjusonen etterpå. Han forteller at Diakhaby var såret og lei seg etter kampen, og sier at franskmannen ga dem tillatelse til å spille videre.

– Vi ble fortalt at vi enten måtte komme tilbake på banen, ellers så kunne vi tape tre poeng. Og muligens flere. Men vi gikk tilbake på banen fordi Diakhaby ba oss om det. Han fortalte at han ikke ville fortsette, men at han ønsket at vi skulle fortsette, sier Gayá i et intervju oversatt av Strives kommentator.

We offer our complete backing to @Diakhaby_5



The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.



WE SUPPORT YOU MOUCTAR



𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iPtPSpdNYv — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 4, 2021

Det stod 1-1 da kampen ble avbrutt. Cádiz vant kampen etter et sent mål av innbytter Marcos Mauro. Han ble byttet inn for Cala.

Mauro sier at han vet lite om hva som ledet til at Valencia gikk av banen.

– Jeg fikk ikke snakket med noen av de to spillerne, men det er noe jeg ikke har informasjon om, sier Cádiz-spilleren, ifølge Strives kommentator.

– Cala er en veldig god lagkamerat og er veldig profesjonell, fortsetter han.

Like før jul skjedde det noe lignende i Champions League-kampen mellom PSG og Istanbul Basaksehir. Da forlot spillerne banen i protest etter at fjerdedommeren var blitt anklaget for rasisme mot Pierre Webo i Basaksehirs støtteapparat.

Kampen ble ikke satt i gang igjen, men spilt videre dagen etter med et nytt dommerteam.

I kjølvannet åpnet Uefa disiplinærsak mot to av dommerne i kampen.