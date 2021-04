Forlenger de nasjonale tiltakene: – Ser at testingen går noe ned

Regjeringen er bekymret for smitteøkning etter påskeferien forlenger derfor de nasjonale tiltakene.

De nasjonale tiltakene skulle i utgangspunktet vare til 12. april, men søndag kveld opplyser helseminister Bent Høie (H) at tiltakene forlenges til og med 14. april.

– Dermed får vi et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen, sier Høie i en pressemelding.

Trenger mer tid

Til TV 2 sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) at de av erfaring vet at færre tester seg i feriene, og at det derfor tar noen dager før man ser utslaget i smittesituasjonen.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har meldt fra til Helse- og omsorgsdepartementet at tallmateriale og erfaringer fra påsken ikke vil være på plass før i slutten av neste uke.

– Ved å forlenge tiltakene i to dager, vil vi få bedre data å handle ut ifra, sier statssekretæren.

– Det kunne dere vel sagt for mange uker siden? Hvorfor satt dere ikke 14. april som dato med en gang?

– Vi har hatt dialog med FHI og Helsedirektoratet om det løpet som har blitt lagt, og vi har kommet frem til at det var nødvendig med noen flere dager. Tallene vil sannsynligvis være klare i slutten av neste uke, men så tar det noe tid å analysere og å komme med forslag til nye tiltak. Heldigvis er det bare to dager, som gjør at vi vil få mye mer kunnskap.

– Men dere visste at det var færre som kom til å teste seg i ferien?

– Erfaringsmessig så er det færre som tester seg i ferier, men vi hadde ikke fasiten. Nå som vi ser at testingen går noe ned, så var det riktig å forlenge tiltakene med to dager, sier Korkunc.

Dette blir de første lettelsene

Han sier at det ikke var aktuelt å forlenge tiltakene med mer enn to dager per nå.

– Tror dere disse to dagene er et slag i trynet for folk?

– Jeg håper ikke det. Jeg skjønner godt at folk er lei av strenge tiltak, men det er viktig å få gode nok tall, sier Korkunc.

25. mars innførte regjeringen strenge nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte.

De nasjonale tiltakene innebærer blant annet full skjenkestopp, en anbefaling om maks to gjester på besøk, bruk av munnbind på alle steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand samt påbud om karantenehotell for alle som har vært på unødvendige fritidsreiser.

Nasjonale tiltak Forskriftsfestede regler: Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

individuell trening og behandling som det kan bestilles time til (slik som timer med personlig trener). Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Nasjonale anbefalinger: Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.

Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbruddsområder og i kommuner som forventer mange tilreisende i påsken. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars. Kilde: Regjeringen

I tillegg gjelder det svært strenge tiltak i de områdene som har høyest smitte, slik som i Oslo, Viken, Haugalandet og i Bodø-området.

– Hvis smittesituasjonen fortsetter å gå i riktig retning, hvor mye ser dere for dere å lette på tiltakene 14. april?

– Vi håper at de strenge tiltakene som vi har nasjonalt, sammen med de enda strengere tiltakene som gjelder flere steder regionalt, samlet skal føre til en positiv smittesituasjon. Da er neste steg å lette på tiltakene som kom 25. mars, sier Korkunc.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Onsdag er det varslet at statsminister Erna Solberg (H) skal presentere sin plan for gjenåpningen av Norge.

– Kommer vi ut av april med en bedre smittesituasjon, vil vi i løpet av mai kunne ta de første stegene mot en mer normal hverdag. Neste uke får vi 150.000 vaksinedoser fra Pfizer, som er dobbelt så mye som denne uken. Allerede nå nærmere vi oss en million satte vaksiner.

17. mai-råd før mai

– Hvordan kan 17. mai komme til å se ut, slik situasjonen er nå?

– Det er altfor tidlig å si, men vi vil komme med råd rundt 17. mai innen utløpet av april. Slik det ser ut nå, vil det i hvert fall ikke bli en feiring som den vi hadde før pandemien, sier han.

Det siste døgnet er det registrert 692 nye smittetilfeller i Norge. Det er 52 flere enn dagen før og 230 flere enn samme dag i forrige uke.

Søndag var 299 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, noe som er sju færre enn dagen før. Toppnoteringen var 1. april i fjor da 325 koronasmittede personer var innlagt.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.633 nye smittetilfeller i Norge.