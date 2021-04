Hadde lyst til å dø. Nå skal hun til OL mot alle odds

Det er bare to år siden svømmeren fra Japan fikk den brutale beskjeden: Hun hadde fått påvist leukemi.

– Jeg kan fortsatt ikke fatte det. Jeg er sjokkert og forvirret, men heldigvis er det en sykdom man kan bli helt frisk av om den behandles på riktig måte, skrev Ikee på Twitter.

SUPERTALENT: Før hun ble rammet av kreft, var Rikako Ikee regnet som VM-favoritt på 100m butterfly – bare 19 år gammel. Foto: Charly Triballeau

Heldigvis ble Ikee frisk. Ett år senere snakket hun offentlig om marerittet hun hadde vært igjennom.

20-åringen fortalte at cellegiftbehandlingen hadde gitt henne uutholdelige smerter.

– Da jeg nådde bunnpunktet, hadde jeg lyst til å dø. Jeg følte at det ville vært bedre å være død enn å gå igjennom en slik smerte. Men når jeg ser tilbake på det nå, angrer jeg veldig på at jeg noen gang tenkte det, sa 20-åringen, ifølge Olympic Channel.

Bragdseier

Da, i februar 2020, hadde hun gitt opp å delta i OL på hjemmebane. Hun hadde heller satt seg et mål om å ta gull i Paris i 2024.

Så kom koronaviruset. OL i Tokyo ble utsatt til 2021. Likevel var det ingen selvfølge at stortalentet skulle komme seg dit.

For rundt ett år siden var hun tilbake i bassenget. Søndag kvalifiserte hun seg til OL ved å vinne 100m butterfly i det japanske mesterskapet.

Rikako Ikee var i skyene etter å ha vunnet det japanske mesterskapet, noe som også ga henne en OL-plass. Foto: AP.

Tiden 57.77 ga henne en plass på Japans lag i medley-stafetten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Etterpå trillet tårene.

Ikee hadde ikke trodd at hun skulle være i stand til å vinne på lang tid.

– Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg ble. I det øyeblikket husket jeg alt jeg måtte igjennom for å komme meg hit. Jeg var sjokkert. Det vil ta litt tid før dette synker inn, sa 20-åringen, ifølge Olympic Channel.

Hylles av rival

Før Ikee ble kreftsyk, var svenske Sarah Sjöström en av hennes tøffeste konkurrenter. Ikee var bare seks tideler unna Sjöströms verdensrekord på 100m butterfly, 55.48.

Emma McKeon, Margaret MacNeil og Sarah Sjöström sendte en rørende hilsen til Ikee under svømme-VM i 2019. Foto: Lee Jin-man

Nå er Sjöström ekstatisk på rivalens vegne.

– Helt fantastisk. Ikee er et fantastisk talent og har en vilje av stål. At hun har klart å komme tilbake så kjapt etter en så alvorlig sykdom som kreft, er i seg selv en enorm prestasjon. At hun dessuten lykkes i å kvalifisere seg til OL, er ikke lett selv om man er helt frisk. Jeg er overlykkelig for at Ikee har klart dette, sier Sjöström til Aftonbladet.