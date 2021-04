Jarstein testet positivt for koronaviruset: – Han skjønner det ikke

Landslagskeeperen er nå isolert.

Hertha Berlin møter i kveld Union Berlin i Bundesliga.

– Det går bra med ham. Etter samtaler med helsemyndighetene er det klart at ingen videre skritt er nødvendig, skriver klubben på Twitter.

Har influensasymptomer

Jarstein spilte nylig alle de tre landskampene for Norge. Han var uvel i kampen mot Tyrkia og ble byttet ut i pausen. I etterkant har flere tyrkiske landslagsspillere testet positivt for korona.

Medisinsk ansvarlig på det norske landslaget, Ola Sand, har vært i kontakt med Jarstein etter den positive koronatesten.

– Rune har litt småfeber og influensalignende symptomer, men er ellers kjekk og grei, sier Sand til TV 2.

IKKE BEKYMRET: Medisinsk ansvarlig Ola Sand frykter ikke at den positive koronatesten stammer fra landslagets samling. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Testet positivt lørdag

Han vil ikke utelukke noe, men føler seg trygg på at Jarsteins smitte ikke vil føre til flere positive tester i den norske landslagstroppen. Sand begrunner det med fakta han har for hånd etter å ha nøstet opp i Jarsteins situasjon:

Landslagskeeperen tok en hurtigtest samme kveld som han følte seg uvel i kampen mot Tyrkia. Den var negativ.

Dagen etterpå gjennomførte han en PCR-test sammen med resten av laget i henhold til Uefa-protokollen. Den var negativ.

Så ble alle spillerne igjen testet før Montenegro-kampen. Også da testet Jarstein negativt.

– Så kom Rune hjem på onsdag kveld. Han trente torsdag og tok både hurtig- og PCR-test da. Han trente igjen fredag, og da var hurtigtesten negativ. Han var usikker på om PCR-testen var ufullstendig. Han våknet lørdag morgen med feber. Han ringte så til medisinsk team i klubben og avla så en positiv test. Den første positive testen kom altså lørdag, sier Sand.

SMITTET: Rune Jarstein holdt nullen mot Montenegro tirsdag denne uken. Lørdag avla han en positiv koronatest etter å ha våknet med feber. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Det anses altså som lite sannsynlig at Jarstein har vært smittefarlig i perioden han var sammen med landslaget. Overfor Sand har Jarstein uttrykt forundring over den positive testen.

– Han skjønner det ikke. Han har vært kjempenøye med maske, spriting av hender og overflater. Han holder seg for seg selv, sier Sand.

Han legger til at alle spillerne i den norske troppen har fått melding om at de må ta kontakt ved positive tester eller symptomer. Så langt er det ikke kommet noen tilbakemeldinger om at flere spillere eller medlemmer av støtteapparatet er smittet.

– Korona er en usikker faktor. Men med de fakta som vi har til grunn, er det lite sannsynlig at noen andre i Norge-troppen vil teste positivt, sier Sand.

Det har ikke lyktes TV 2 i å komme i kontakt med Jarstein for en kommentar.