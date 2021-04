Poserte nakne på balkong – flere personer arrestert

Politiet i Dubai har arrestert en gruppe mennesker etter at bilder av nakne kvinner som poserte på en balkong ble spredt på nettet.

Bildene og videoene viser flere titalls personer stående naken på en balkong i marinaen i Dubai, ifølge Sky News.

Og dette ble ikke godt mottatt i Emiratene, hvor offentlig kyssing og drikking av alkohol har ført til at folk har havnet i fengsel.

Brudd på landets anstendighetslov, som også inkluderer nakenhet og utuktig oppførsel, kan straffe seg med fengsel opp til seks måneder og bøter på over 100.000 norske kroner.

Å dele pornografisk materiale kan også straffes med fengsel og store bøter under landets lover – som er basert på den islamske loven eller Shariah.

Den statlige avisen The National skriver at hendelsen på balkongen skal ha vært et publisitetsstunt.

Politiet i Dubai sier at saken nå ligger hos påtalemyndigheten.

– Slik uakseptabel oppførsel reflekterer ikke verdiene og etikken i det emiratiske samfunnet, sa de i en uttalelse.