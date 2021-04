Brudd for Chainsmokers-stjernen

Drew Taggart og Chantel Jeffries er ikke lenger et par. De to har vært sammen i litt over et år.

En representant for Taggart sier følgende til People Magazine:

«De gjorde det slutt for en måned siden, men de forblir venner».

ROMANSE: Drew Taggart skal i all hemmelighet ha begynt å date Chantel Jeffries i fjor vinter. Foto: Evan Agostini

Romanseryktene mellom dem begynte for første gang å svirre da de ble sett på en fest i forbindelse med Superbowl i Miami i februar i fjor.

De gjorde forholdet sitt offisielt da de i juli 2020 la ut et bilde hvor de kysset på Instagram.

Den gangen var det flere kjendiser som gratulerte dem. US Magazine gjengir:

«Så glad på dine vegne, siss. Elsker å se dere to sammen», skrev Paris Hilton. Sofia Richie skrev «Å herregud, to turtelduer».

Omtrent samtidig ble de observert på dobbeldate med den andre halvdelen av Chainsmokers, Alex Pall og kjæresten hans.

Var forelsket på nyttårsaften

Taggart har bursdag på nyttårsaften. I den forbindelse var paret på ferie i Tulum i Mexico for å feire både han og det nye året.

«Du får denne planeten til å føles som hjemme», skrev hun under en bildekarusell av de to på Instagram.

Videre skrev hun at hun nesten ikke kunne vente med alt de to skulle oppleve sammen.

Har bemerket seg

De to har begge noen imponerende karrierer bak seg.

Chainsmokers har vunnet en rekke priser, blant annet en Grammy Award. I 2019 toppet de Forbes sin liste over best betalte DJer. Siden de slo gjennom med sangen «#Selfie» i 2014 har de hatt store hits som «Roses», «Paris» og «Don't let me down».

Chantel Jeffries har bemerket seg på flere arenaer. Hun er skuespiller, DJ, modell og Youtuber.

Jeffries har datet mange store stjerner. I 2018 datet hun The Weeknd, og før det datet hun Justin Bieber av og på i tidsrommet 2014 til 2016.

Taggert på sin side har tidligere datet Meredith Mickelson og Haley Rowe.