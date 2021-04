Dansk overraskelse i Flandern rundt: – For en mester han er!

Kasper Asgreen gikk seirende ut av duellen mot Mathieu van der Poel. Massevelt ødela for Alexander Kristoff.

Årets utgave av det tradisjonsrike rittet ble en ren duell mellom Van der Poel og Asgreen. Der tok dansken en overraskende seier.

– For en mester han er! Han knuser Van der Poel i spurten og tar sin største seier i karrieren, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Van der Poel var pinnestiv i spurten, og hadde ikke sjanse til å matche dansken de siste 250 meterne.

– Det er bare å gratulere til danskene. Du verden for en styrke. Han hadde trøbbel underveis med punktering også, sier ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Velt ødela for Kristoff

Alexander Kristoff var aldri i nærheten av kjempe om seieren. Nordmannen var involvert i en massevelt, men kom seg opp igjen i feltet rimelig kjapt. Når ting begynte å dra seg til med 35 kilometer igjen, hadde ikke Kristoff noe å stille opp med.

– Det var tungt. Jeg var uheldig og veltet og kom bakpå. Jeg kom meg frem, men da var jeg helt ferdig. Jeg var uheldig, men det var ingen vei utenom heller. Sånn er det, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg gikk over styret. Det tok litt tid å fikse sykkelen. Jeg tror ikke jeg hadde bein til å kjempe mot de beste uansett, sier mannen som endte over to minutter bak vinneren.

UAE-rytteren innrømmer at sesongen til nå har vært tung.

– Jeg kan ikke si jeg er fornøyd med sesongen til nå. Det har vært litt stang ut med sykdom, det er litt vanskelig. I dag var det andre ting, sier 33-åringen.

– Stolte på spurten min

Det er 25 år siden forrige gang en danske har vunnet Flandern rundt.

– Jeg følte meg bra på slutten. Jeg bestemte meg for å stole på spurten min, sier Asgreen.

Før søndagens ritt var Rolf Sørensen den eneste dansken som hadde vunnet Flandern.

– Det er utrolig. Rolf ringte meg etter seieren forrige uke og ga meg noen råd, forteller vinneren.

Trio ble til duo

Med 17 kilometer igjen klinket Mathieu van der Pool til med et giftig angrep. Kasper Asgreen klarte å henge med, men Wout van Aert måtte gi tapt.

– Det er helt rått det han gjør der. Han er spektakulær, sa Mads Kaggestad.

Dermed var det nederlenderen og dansken som skulle kjempe om seieren. Van der Poel hadde et klart favorittstempel, men det var likevel Asgreen som dro seieren i land.

– Kasper sykler mye mer teknisk riktig på slutten, mener Kaggestad.

I likhet med Kristoff, var heller ikke Edvald Boasson Hagen i nærheten av å kjempe om topplasseringene. Vegard Stake Laengen hadde heller ingen stor dag. Før 100 kilometer var syklet hadde Asker-karen både punktert og mistet setet.

Norske plasseringer: 18) Alexander Kristoff (UAE Emirates) 2.15, 37) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) 2.20, 84) Edvald Boasson Hagen (Total Direct) 9.00, 105) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) 13.00. Brøt: Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange).

Van Vleuten innfridde

I kvinnenes utgave av Flandern rundt var det Annemiek van Vleuten som stakk av med seieren. 38-åringen syklet inn til triumf i ensom majestet. Det er andre gang nederlenderen vinner endagsrittet. Forrige gang var i 2011.

SEIRET - TI ÅR SIDEN FORRIGE GANG: Annemiek Van Vleuten var knallsterk i Flandern rundt. Foto: Olivier Matthys

Lisa Brennauer vant spurten i gruppen som fulgte bak, og tok dermed andreplassen.