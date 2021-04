Lang bryllupskø i Las Vegas: – Spesielle datoer er alltid ekstremt populære

Lørdag stod hundrevis av gifteklare par i kø for å sikre seg en ekteskapslisens med en dato som teller nedover.

BRYLLUPSLØFTER: Allen Jones og Kaitlin Pena fra Texas gir hverandre sine løfter ved Cactus Collective Weddings på Red Rock Resort i Las Vegas. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal via AP / NTB Les mer

LANGREIST: Morgan Sheets og Kyle Kingdon fra Illinois smiler bredt til fotografen hos Cactus Collective Weddings ved Red Rock Resort lørdag i Las Vegas. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal via AP / NTB Les mer

STRÅLENDE FORNØYDE: Michael Durham and Khiana Allen fra Texas smiler bredt etter å ha gitt hverandre sitt ja. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal via AP / NTB Les mer

IKONISK: TJ Lehberger og Kendra Swy fra Michigan svinger seg til tonene fra «Viva Las Vegas» sunget av Elvis-imitator Tim Ritchey. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal via AP / NTB Les mer

LYKKE: TJ Lehberger og Kendra Swy fra Michigan var et av 36 par som giftet seg i dette Las Vegas-kapellet lørdag. Foto: Ellen Schmidt / Las Vegas Review-Journal via AP / NTB Les mer

Las Vegas er kjent for sine mange kasinoer og bryllupskapeller, og på en vanlig dag gifter nærmere 100 par seg i byen.

Men enkelte dager er tallet langt høyere.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det trolig omkring 1000 par som giftet seg i USAs bryllupshovedstad lørdag 3. april.

Omkring 700 kroner

Årsaken er nettopp datoen 3. april, for i USA skriver man datoer med måned først, slik at gårsdagens dato var 4/3/21.

– Spesielle datoer som 4/3/21 er alltid ekstremt populære, sier fylkessjef Lynn Goya til nyhetsbyrået.

Årsaken til at Las Vegas, som ligger helt sør i delstaten Nevada, har blitt en så populær by å gifte seg i, er at prosessen er bemerkelsesverdig enkel.

VERDT VENTINGEN: Mange var villige til å stå litt i kø utenfor dette ekteskapslisensbyrået i Les Vegas lørdag. Foto: John Locher / AP / NTB

Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut et kort skjema og vise frem identifikasjonspapirer, samt å betale omkring 700 norske kroner.

Det antas samtidig at den usedvanlig enkle prosessen er årsaken til at Las Vegas er blant byene i verden der flest par skilles.

Rekord: 4.492

Til tross for lange køer var gårsdagens dato langt unna å hevde seg på rekordlistene. Ifølge fylkessjef Goya giftet for eksempel 1800 personer seg 13. desember 2014, altså 12/13/14 på amerikansk skrivemåte.

Andre populære datoer har vært 10/10/10 (omkring 2700 bryllup), 11/11/11 (omkring 3125 bryllup) og 12/12/12 (omkring 1800 bryllup).

Rekorden? Den 7/7/7, altså 7. juli 2007, giftet 4492 par seg i byen.

Og kanskje vil Las Vegas få nye rekorder allerede senere i år, under det Goya betegner som «palindrome days». Et palindrom er et ord, tall eller en setning som er likt enten du leser det forlengs eller baklengs, slik som «Agnes i senga».

I desember vil nemlig alle datoer begynne med 12 og slutte med 21, for eksempel 12/11/21.