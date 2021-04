Måtte bytte idrett etter skademareritt

Norges rolandslag er klare for EM, men for bare noen år siden var det en helt annen idrett som stod i fokus for Siri Eva Kristiansen (28).

Til helgen er det duket for EM i roing i Varese, Italia. Der skal Siri Eva Kristiansen kjempe om edelt metall sammen med Inger Kavlie, Thea Helseth og Maia Lund i klassen W4x (firer).

Men for fem år siden stod Kristiansen på en helt annen type startstrek.

– Plutselig var det ferdig, litt ufrivillig. Det var veldig trist og jeg brukte en stund på å bestemme meg og være lei meg. Så fikk jeg muligheten til å ro og da grep jeg den, forteller landslagsroeren som tidligere satset alt på svømming.

En ny sjanse

Etter flere NM-gull i svømming og scholarship i USA, sa det stopp.

Kristiansen hadde betennelse i begge skuldrene, brakk øverste del av lårbeinet, fikk labrumskade i begge hoftene og hadde problemer med et kne.

– I den perioden jeg var skadet, så var det mye som gjorde vondt. De første par månedene gjorde jeg ikke noen ting. Da jeg prøvde å gjøre lett aktivitet etter hvert, så var det roing som gjorde minst vondt.

På universitetet brukte svømmerne romaskin som en del av utholdenhetstreningen. Universitetets rotrener mente tidlig at hun hadde et talent i roing.

Kristiansen tok kontakt med rotreneren og lurte på om hun kunne begynne med roing etter at hun måtte avslutte svømmekarrieren. Og det kunne hun.

– Jeg levde store deler av livet for svømmingen og hadde aldri sett for meg å bytte idrett, sier Kristiansen og legger til:

– Men jeg tror at når man blir tvunget til å slutte med en idrett og så få en ny sjanse med en ny idrett, så har man et annet perspektiv. Jeg setter veldig pris på at jeg fikk den nye sjansen.

KLAR: Siri Eva Kristiansen tror laget har en god sjanse i det kommende europamesterskapet. Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2.

Klar for EM

Siden 12.mars har roerne trent i området der EM skal gå av stabelen 9.april. Nå er Kristiansen sammen med lagvenninnene klare for mesterskap.

– Alle jentene er på et mye høyere nivå enn vi noen gang har vært som gruppe. Jeg tror som gruppe har vi aldri ligget så bra an før et EM.

Europamesterskapet blir en ordentlig prøvelse før OL-kvalifiseringen i mai.

– Vi aner ikke hva andre har gjort, men jeg er hundre prosent sikker på at vi skal gjøre alt vi kan for å hevde oss i toppen.

Den norske dobbeltfireren endte på fjerdeplass i sitt heat fredag. Bare vinneren Tyskland gikk direkte til A-finalen. De norske kvinnene var drøye sju sekunder bak vinneren i mål.

Den norske båten må ut i oppsamlingsheat lørdag for å klare en plass i A-finalen.